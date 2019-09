Fotbalisté Olomouce dvěma góly po přestávce porazili Opavu 2:0

Olomouc - Fotbalisté Olomouc vyhráli v předehrávce 9. kola první ligy nad Opavou 2:0. Domácí poslal v 55. minutě do vedení Martin Nešpor a pojistku přidal v 82. minutě střídající Tomáš Zahradníček. Sigma bodovala potřetí za sebou a v neúplné tabulce se posunula na čtvrté místo. Opava naopak prohrála pošesté z posledních sedmi kol a zůstala čtrnáctá.

V první půli měla více ze hry Sigma. Hanáci nepustili hosty ani k jedné střele, sami ale také nebyli moc nebezpečnější a neměli vyložené šance. Hned v úvodu pálil mimo Hála a podobně se vedlo i dalším jeho spoluhráčům.

Opavští v úvodním dějství dobře bránili a gólman Šrom si připsal vážnější zákrok až v 39. minutě, kdy s problémy vyrazil Faltův tečovaný přímý kop. Před pauzou pak opavský brankář chytil i Pilařovu střelu.

Slezané poprvé vystřelili mezi tyče až po přestávce, Dedičův pokus ve 48. minutě však Reichl zlikvidoval. Za necelých osm minut domácí otevřeli skóre. Nová posila González vypálil z dálky, Šrom střelu pouze vyrazil před sebe a Nešpor doklepl míč do sítě. Pomezní rozhodčí odmával ofsajd, ale hlavní sudí Machálek po poradě s videem verdikt změnil a gól uznal.

V 61. minutě mohli Hanáci vedení pojistit, Pilař ale z vápna branku přestřelil. Dva nepříjemné centry hostů poté musel na druhé straně hasit stoper Beneš.

Opava přidala a v 77. minutě Zavadilův chytrý pokus z přímého kopu z úhlu vyrazil Reichl. V 82. minutě přidala Olomouc po dobře sehraném protiútoku druhý gól. Střídající Texl na jeho konci předložil míč dalšímu čerstvému hráči Zahradníčkovi a ten před odkrytou brankou nezaváhal. Záložník Sigmy dal svůj první gól v ligové sezoně.

V závěru mohl snížit Simerský, ale ve dvou šancích krátce po sobě minul. Olomouc v lize porazila Opavu poprvé po dvou zápasech a od roku 2005.

Hlasy po utkání:

Radoslav Látal (trenér Olomouce): "Čekali jsme to, co tu dnes Opava předvedla. Viděli jsme v zápase se Slavií, že jejich defenziva byla výborná, zatáhla se do bloku. Tím se tady prezentovali první poločas a my jsme s tím měli problémy. Nedostávali jsme se do šancí, první poločas z naší strany nebyl dobrý. Samozřejmě nám hodně pomohla vstřelená branka. Hráče jsem o poločase nabádal, aby stříleli, hráli jeden na jednoho a dostali se do zakončení. Pabla Gonzáleze musím za výkon pochválit, vystřelil na branku a z toho padl gól. Nešpor byl na správném místě. Opava se pak zlepšila, otevřela hru. Měla pár náznaků, ale nám se podařilo jednu akci dotáhnout do krásné branky. Potom už jsme zápas dohráli, i když Opava měla asi dvě šance. Jsme za to strašně rádi, že jsme momentálně na čtvrté pozici. Jen mi je strašně líto, že soupeři měli velkou převahu kotle, a to nejen z Opavy. Doufám, že tím, že jsme poskočili na čtvrté místo a trošku se nám začalo dařit, přilákáme diváky."

Ivan Kopecký (trenér Opavy): "Když jsme v prvním poločase získali balon, chyběli nám hráči nahoře a my jsme byli stále pod tlakem. O poločase jsme si k tomu něco řekli v kabině. V druhém poločase se to zlepšilo a do inkasovaného gólu jsme Sigmu přehrávali. Byla tam dobrá přechodová fáze, ale chybí tomu finální řešení. Poté, co jsme inkasovali naprosto zbytečnou branku, tam byly v přechodové fázi dobré věci, ale před brankou soupeře jsme sterilní. Nechci se vymlouvat na absence, příležitost dostali další, ale vždycky jsou absence znát. Pokud vám chybí Zapalač, Šulc, Juřena, Řezníček a další, to jsou hráči, kteří se v tuto chvíli, kdy potřebujeme pomoct, měli ukázat. Využili jsme hráče z dorostu, nastoupil Souček i Kuča."

Sigma Olomouc - SFC Opava 2:0 (0:0)

Branky: 56. Nešpor, 82. Zahradníček. Rozhodčí: Machálek - Hájek, Batík - Ardeleanu (video). ŽK: Houska - Mondek, Sus, Souček. Diváci: 3576.

Olomouc: Reichl - Hála, Beneš, Jemelka, Vepřek - Pilař (65. Zahradníček), Plšek, Houska, González (82. Texl), Falta - Nešpor (73. Greššák). Trenér: Radoslav Látal.

Opava: Šrom - Hrabina, Simerský, Schaffartzik, Žídek - Souček (70. Manzia), Zavadil - Sus (60. Stáňa), Jursa, Mondek (85. Kuča) - Dedič. Trenér: Kopecký.

Tabulka:

1. Slavia 8 6 2 0 16:2 20 2. Plzeň 8 5 2 1 15:8 17 3. Jablonec 8 5 1 2 15:10 16 4. Olomouc 9 4 2 3 13:11 14 5. Mladá Boleslav 7 4 1 2 15:12 13 6. Slovácko 8 4 1 3 8:12 13 7. Ostrava 8 4 0 4 13:10 12 8. Sparta 8 3 2 3 16:14 11 9. Příbram 8 3 1 4 11:11 10 10. Bohemians 8 3 1 4 12:16 10 11. Liberec 8 3 0 5 9:10 9 12. Zlín 8 3 0 5 7:10 9 13. České Budějovice 8 2 2 4 9:13 8 14. Opava 9 2 1 6 5:18 7 15. Karviná 8 1 3 4 8:9 6 16. Teplice 7 1 3 3 4:10 6