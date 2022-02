Fotbalisté Olomouce doma remizovali s Teplicemi bez branek

Olomouc - Fotbalisté Olomouce remizovali ve 23. kole první ligy s Teplicemi bez branek. Hanáci byli většinu zápasu aktivnější, ale hostujícího gólmana Tomáše Grigara nepřekonali. Oba soupeři se v nejvyšší soutěži rozešli smírně popáté za sebou. Sigma vyhrála jediný z posledních sedmi ligových zápasů a v tabulce je devátá. Severočeši počtvrté po sobě bodovali a patří jim 12. místo.

"Naše poslední zápasy jsou si v mnohém podobné. Hra nevypadá úplně špatně, vytvoříme si i dostatek brankových příležitostí, ale neproměníme je. Pak ty zápasy nejsme schopni dotáhnout do vítězného konce," řekl na tiskové konferenci trenér Sigmy Václav Jílek.

Oba soupeři před zápasem podpořili Ukrajinu čelící ruskému útoku. Týmy před výkopem barvami svých modrých a žlutých dresů symbolicky vytvořily ukrajinskou vlajku, kterou drželi i oba brankáři. Tepličtí navíc vyběhli na trávník se stužkami.

Olomoučtí byli od úvodu nebezpečnější. Gonzálezova přihrávka ve skluzu ve 12. minutě prošla napříč malým vápnem, za šest minut se probil před Grigara Navrátil, ale netrefil míč. Poté teplický gólman vyrazil Gonzálezův pokus a těsně před pauzou vychytal i osamoceného Chytila.

"Sigma byla lepším týmem a my jsme ten zápas v podstatě jen odbránili. Sice jsme chtěli hrát stejně aktivně jako v předchozích zápasech, ale Olomouc nám toho moc nedovolila. Navíc to ani nebyl nejvydařenější zápas našich rozdílových hráčů vepředu," řekl teplický trenér Jiří Jarošík.

"Kromě úvodní desetiminutovky byl první poločas z naší strany slušný. V žádném z jarních utkání jsme nešli do vedení, které by nám dodalo klid. Hráči jsou pak nervózní, nechtějí udělat chybu a je to vidět i na finální fázi," uvedl Jílek.

Pět minut po pauze vyrazil Grigar i Daňkovu střelu a González z dorážky minul. V polovině druhého dějství hostující brankář vytáhl Chvátalův centr ze standardní situace, jinak už tlak domácích postupně opadal a závěr se odehrál bez výraznějších šancí.

"Jsme rádi, že i takové zápasy zvládáme a neprohráváme je, to je jediné plus. Hráli jsme jako tým a získali jsme cenný bod. Jsme rádi, že jsme uhráli nulu vzadu, podržel nás brankář Grigar," dodal Jarošík.

Hlasy po utkání:

Sigma Olomouc - FK Teplice 0:0

Rozhodčí: Černý - Antoníček, Bureš - Proske (video). ŽK: Navrátil - Kučera, Žák, Fortelný. Diváci: 2419 (omezený počet).

Olomouc: Macík - Chvátal, Beneš, Jemelka, Zmrzlý - Greššák (64. Růsek), Breite - Navrátil (80. Zifčák), Daněk, González - Chytil. Trenér: Jílek.

Teplice: Grigar - Kučera, Tijani, Vondrášek - Hyčka, Mareček, Fortelný (90. Knapík), Trubač (90.+3 Prošek), Boljevič (46. Jukl) - Žák (86. Ledecký), Sejk (46. Shejbal). Trenér: Jarošík.