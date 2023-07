Fotbalisté Olomouce chtějí bojovat o první šestku, k Evropě se neupínají

Olomouc - Fotbalisté Olomouce chtějí v nové sezoně nejvyšší domácí soutěže navázat na pokrok z uplynulé sezony a opět bojovat o první šestku. Trenér Václav Jílek na tiskové konferenci ale také řekl, že se klub nijak neupíná k možné účasti v evropských pohárech.

Fotogalerie

Hanáci vstupují do sezony jen s minimem změn a v podstatě s kádrem, s nímž na jaře obsadili šesté místo. Do Slavie sice odešel nejlepší hráč a střelec týmu Mojmír Chytil, ale v Olomouci za něj našli náhradu v Lukáši Julišovi. "Je to sice poněkud jiný typ, ale má zkušenosti a kvalitu, aby Mojmíra nahradil," řekl sportovní ředitel klubu Ladislav Minář.

Juliš se vrací do známého prostředí, tentokrát už jako kmenový hráč. V jarní části sezony 2019/20 odehrál v Olomouci jako host ze Sparty 14 soutěžních utkání a dal deset branek. Ze Sparty získala Olomouc nyní na přestup i Jana Fortelného, který na Hané na jaře hostoval. Z Jihlavy přichází krajní bek Vojtěch Křišťál, který má zvýšit konkurenci na tomto postu. "Tohle byly tři zásadní úkoly léta a splnili jsme je hned na začátku přípravy, do sezony jdeme dobře připraveni," dodal Minář.

Klub opustili mimo jiné středoví hráči Florent Poulolo (Mladá Boleslav) a Lukáš Greššák (Košice), v tomto týdnu zamířil na hostování do Pardubic Jakub Matoušek. "S Jakubem jsme prodloužili smlouvu, nadále s ním počítáme. Nyní pro něj ale bude lepší, když bude mít dostatečné herní vytížení v první lize," vysvětlil Minář.

Trenér Jílek očekává vyrovnanější ligu a větší nároky na týmy, co se týče kvality hry. "Chceme samozřejmě navázat na loňské výsledky a uhájit pozici v elitní šestce. K evropským pohárům se neupínáme, protože adeptů na ně bude letos více. Pro mě bude podstatné, abychom se posunuli výš z hlediska kvality hry. Pokud se to podaří, přijdou i výsledky a ty se promítnou do umístění," řekl novinářům Jílek.

Sigma sehrála v přípravě šest zápasů a všechny vyhrála. Jílek to ale nepřeceňuje. "Důležitý pro nás bude start ligy. V neděli začínáme na Spartě, pak hostíme Karvinou a jedeme na Slovácko. Až tyto zápasy ukáží, jak na tom jsme," konstatoval Jílek.