Fotbalisté Nizozemska porazili USA 3:1 a jsou prvními čtvrtfinalisty MS

Dauhá - Fotbalisté Nizozemska porazili USA 3:1 a jsou prvními čtvrtfinalisty mistrovství světa v Kataru. Výběr trenéra Louise van Gaala se v pátek utká o postup do semifinále buď s Argentinou, nebo Austrálií. Jejich vzájemný souboj je na programu dnes od 20:00 SEČ.

"Oranje" si rozhodující náskok vypracovali už v prvním poločase, kdy se po přihrávkách Denzela Dumfriese trefili Memphis Depay a Daley Blind. V 76. minutě snížil střídající Haji Wright, ale o pět minut později uklidnil evropský celek Dumfries.

Nizozemci od loňské porážky v osmifinále Eura od českého týmu neprohráli 19. utkání za sebou a na světovém šampionátu zvládli třetí osmifinále po sobě. Při poslední účasti na turnaji v roce 2014 získali bronz. Jejich maximem je stříbro z let 1974, 1978 a 2010.

Spojené státy na MS uspěly v jediném z pěti osmifinále (v roce 2002). Jejich největším úspěchem nadále zůstává třetí místo z prvního šampionátu v roce 1930.

Američané už ve třetí minutě mohli jít vedení, brankář Noppert ale levou nohou zastavil Pulisicovu střelu. Naopak Nizozemci se z první šance nemýlili a po povedené kombinační akci v 10. minutě skórovali. Dumfries přihrál do vápna na zcela osamoceného Depaye a útočník Barcelony střelou k tyči nedal Turnerovi příležitost zasáhnout. Depay se 43. trefou osamostatnil na druhém místě v historickém pořadí nejlepších nizozemských střelců. Na prvního Van Persieho mu schází sedm gólů.

Dlouho se pak žádné šance nerodily, ale před odchodem do šatny Nizozemci navýšili náskok po podobné akci. Dumfries další přihrávkou našel v šestnáctce Blinda a záložník Ajaxu přízemní ranou překonal Turnera.

Zkraje druhé půle se po rohovém kopu dostal míč k Reamovi, americký stoper ale z malého vápna ideálně nezakončil a neoslavil gólově 50. reprezentační start. Vzápětí si na opačné straně dal málem vlastní branku jeho parťák z obrany Zimmerman, jenže gólman Turner balon vyrazil. McKennie poté přestřelil nizozemskou branku, Depayův pokus vytáhl Turner nad. Americký brankář si poradil i s ranou střídajícího Koopmeinerse zpoza vápna.

V 75. minutě Depay zpětnou přihrávkou "namazal" míč dalšímu příchozímu hráči z lavičky Wrightovi, který obehrál Nopperta a vystřelil, radost z gólu mu ale včasným odkopem překazil Dumfries.

Za okamžik se ale Wright dočkal, poté co se vložil do přihrávky Pulisice a kuriózním zakončením přehodil Nopperta. Američané zvýšili úsilí, jenže naděje na vyrovnání jim vzal Dumfries. Hráč milánského Interu si naběhl na Blindův centr a z voleje na vzdálenější tyč dal výsledku konečnou podobu.

"Oranje" neprohráli s USA v pátém ze šesti vzájemných utkání, v předchozích případech šlo vždy o přípravné duely.

Hlasy po utkání:

Louis van Gaal (trenér Nizozemska): "Viděli jsme krásné branky. Jeden gól byl hezčí než druhý. U třetího gólu levé křídlo (Blind) řídilo to pravé (Dumfriese). Neuvěřitelné. Zatím se nám nedaří při držení míče. Když ho má soupeř, děláme všechno správně. Máme však příliš mnoho zbytečných ztrát. Mělo by to být mnohem lepší. Jinak se mistry světa nestanete. A to je to, co chceme, nebo ne? Ve čtvrtfinále Argentina? Austrálii bych nepodceňoval. Na šampionátu v roce 2014 to byl náš nejtěžší soupeř. Rád se podívám, jak se večer dopadne. Teď nás čeká delší odpočinek, to je důležité. Dám hráčům den volna, nemusí mě vidět. A to je dobře, protože už mě mají trochu plné zuby."

Gregg Berhalter (trenér USA): "Je těžké se s vyřazením smířit. Máme výborné hráče, kteří drží při sobě. Neprohráli jsme kvůli nedostatku snahy. Kluci do toho dali všechno. Na tým jsem hrdý."

Virgil van Dijk (obránce a kapitán Nizozemska): "Z postupu do čtvrtfinále máme samozřejmě velkou radost, zároveň ale musíme zůstat sebekritičtí. Doma nás mnoho lidí kritizuje, jelikož vědí, že můžeme hrát lépe. Pořád můžeme zlepšit řadu věcí. Hlavně v práci s míčem. To, že k trofeji stačí vyhrát tři zápasy, zní jednoduše. Uvidíme. Uděláme pro to všechno."

Daley Blind (záložník Nizozemska a autor druhého gólu): "Herní plán jsme splnili výborně. Nevím, jestli se někdy stalo, že by si oba křídelní hráči (já a Dumfries) vzájemně asistovali. Hráli jsme kompaktně a jejich stopeři s tím měli velké problémy."

Denzel Dumfries (záložník Nizozemska a střelec třetího gólu): "Trenér nás o přestávce zkritizoval. Řekl nám, že na míči jsme měli vytvořit o trochu větší tlak. V tom jsme byli občas pasivní. Je to pro nás velké vítězství. Můžeme hrát ještě lépe. Celkově jsem hodně spokojený. Věříme si. Máme velmi silný tým a skvělé hráče."

Tyler Adams (obránce a kapitán USA): "V takovém utkání rozhodují maličkosti. Když hrajete proti tak kvalitnímu týmu a dopřejete mu tři čtyři šance, tak je využije. Jsem ale nadmíru hrdý na dnešní výkon kluků. Ukázali jsme, že se dovedeme vyrovnat nejlepším týmům a hráčům na světě. Pro americký fotbal je to velký pokrok. Ubíráme se správným směrem, ale musíme jít dál, protože ještě nejsme tam, kde chceme být. Jsme však blízko."

Nizozemsko - USA 3:1 (2:0)

Branky: 10. Depay, 45.+1 Blind, 81. Dumfries - 76. Wright. Rozhodčí: Sampaio - Boschilia, Pires (všichni Braz.) - Gallo (video, Kol.). ŽK: Koopmeiners, F. de Jong (oba Niz.). Diváci: 44.846.

Sestavy:

Nizozemsko: Noppert - Timber, Van Dijk, Aké (90.+3 De Ligt) - Dumfries, De Roon (46. Bergwijn), F. de Jong, Blind - Klaassen (46. Koopmeiners) - Gakpo (90.+3 Weghorst), Depay (82. Simons). Trenér: Van Gaal.

USA: Turner - Dest (75. Yedlin), Zimmerman, Ream, Robinson (90.+2 Morris) - Adams - Musah, McKennie (67. Wright) - Weah (67. Aaronson), Ferreira (46. Reyna), Pulisic. Trenér: Berhalter.