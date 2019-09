Fotbalisté neudrželi vedení v Kosovu a prohráli

Priština - Čeští fotbalisté prohráli ve čtvrtém z osmi utkání kvalifikace mistrovství Evropy v přímém souboji o druhé místo ve skupině v Kosovu 1:2 a zkomplikovali si boj o postup na šampionát. Reprezentanty v Prištině poslal v 16. minutě do vedení Patrik Schick, ale za čtyři minuty srovnal Vedat Muriqi a v 66. minutě otočil stav Mërgim Vojvoda.

Český tým nenavázal na červnové domácí výhry nad Bulharskem a Černou Horou a po polovině skupiny se s bilancí dvou vítězství a dvou proher propadl na nepostupové třetí místo o dva body za Kosovo. Reprezentanti mají stejně bodů jako Anglie, která ale odehrála o dvě utkání méně. V dalším duelu český celek změří v úterý v Podgorici síly s Černou Horou.

Kosovo, které po vyhlášení nezávislosti v roce 2008 hraje oficiální mezistátní zápasy teprve pět let, protáhlo svoji neporazitelnost už na 15 utkání. Na šampionát projdou první dva týmy skupiny.

Na zaplněném stadionu v Prištině pro 13.500 diváků panovala velmi bouřlivá a místy až nenávistná atmosféra. Domácí příznivci pískali při české hymně a stejně v úvodu doprovázeli i každý kontakt hostů s míčem.

Český celek začal aktivněji. V páté minutě ještě pálil Darida jen do domácího gólmana, ale v 16. minutě už reprezentanti vedli. Darida našel před vápnem Jankta, který ve skluzu posunul do pokutového území na nabíhajícího Schicka a ten z první poslal balon k tyči. Čerstvá posila Lipska skórovala počtvrté v posledních třech zápasech za národní tým.

Z vedení se ale český celek radoval jen čtyři minuty. Po ztrátě ve středu pole vyrazil po levé straně do brejku Rashani, přihrál před branku na Muriqiho, jenž přetlačil Suchého a srovnal. Kosované ožili a ve 24. minutě mohli otočit stav, kdyby Rrahmani po centru nehlavičkoval vedle.

Ve 32. minutě neproměnil velkou šanci Schick. Český útočník po chybě v kosovské defenzivě postupoval do brejku, a přestože měl vedle sebe spoluhráče, zvolil střelu, kterou brankář Muric vytáhl. Chvíli před pauzou zahrál volejbalově rukou Muriqi a mohl být rád, že od nizozemského rozhodčího Makkelieho nedostal druhou žlutou kartu.

Hned po pauze se prosmýkl do vápna Masopust, Schick ale jeho přihrávku netrefil a míč odkopl bránící Hadergjonaj. Kosovo, které teprve od roku 2016 hraje soutěžní zápasy, po hodině hry znovu zahrozilo ze vzduchu. Na roh si naskočil Rrahmani a Vaclík u tyče s vypětím sil vytáhl balon mimo.

V 66. minutě už hosté inkasovali. Střídající Valon Berisha rozehrál další rohový kop po zemi do vápna a trestuhodně volný Vojvoda skákavou střelou k tyči zaznamenal první reprezentační gól.

Český celek se v závěru mocně tlačil za vyrovnáním. Střelu střídajícího Krmenčíka ale v 82. minutě vykopl z prázdné branky obránce, poté hostující útočník promáchl a Doležalův pokus vytáhl Muric.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Šilhavý (trenér ČR): "V mých očích je to hloupá porážka, která nám zkomplikovala cestu za kýženým postupem. Soupeř hrál velmi dobře, poctivě, agresivně, rychle, což jsme věděli. Domácí hráči mají skvělé dovednosti, nicméně jsme jim góly a vítězství umožnili svými chybami, nepozorností. U první branky jsme pokazili rozehrávku a z rychlého protiútoku jsme inkasovali. Nabídli jsme soupeři vyrovnání jako na podnose. U druhé branky se to seběhlo rychle. Čtyři hráči trochu zaspali u standardky a najednou jsme inkasovali. Soupeř asi neměl tolik šancí jako my, ale bohužel jsme ty jejich chyby nepotrestali."