Fotbalisté Německa vstoupí do MS proti Japonsku, Španělsko čeká Kostarika

Dauhá - Ve středu odstartuje na fotbalovém mistrovství světa v Kataru dvěma zápasy také skupina E. Německo se utká s Japonskem a bude chtít odčinit čtyři roky starý propadák z Ruska, kde skončilo už po základní části. Semifinalisté loňského evropského šampionátu Španělé narazí na Kostariku.

Čtyřnásobní mistři světa Němci na posledním mistrovství světa poprvé v historii nepostoupili ze skupiny a zaznamenali nejhorší výsledek od roku 1938. "Neznamená to žádné trauma. Nikdo, kdo u toho byl, nemyslí na tehdejší zápasy proti Mexiku (0:1) a Koreji (0:2). Tohle je mistrovství světa, motivace je dostatečná i bez toho," uvedl na webu Německého fotbalového svazu stoper Niklas Süle. "Máme kvalitu na to, abychom došli v turnaji daleko. A všichni do něj vstupujeme s tím, že ho můžeme vyhrát," doplnil záložník Jamal Musiala.

Japonsko startuje na sedmém světovém šampionátu po sobě a od té doby pravidelně střídá konec ve skupině a postup do osmifinále. S Německem se dosud výběr ze země vycházejícího slunce utkal ve dvou přípravných duelech a v žádném nezvítězil.

"Německo je jedním z nejtěžších soupeřů na světě, ale ve fotbale se může stát cokoli a nám se to povede. Máme dostatek kvality na to, abychom je porazili," citovala agentura Reuters obránce Takehira Tomijasua.

Španělé přicestovali do Kataru (spolu s Ekvádorem) se třetím nejmladším kádrem ze všech účastníků závěrečného turnaje po Ghaně a USA. Trenér Luis Enrique nominoval 14 hráčů pod 25 let.

"Jsme mužstvo, které toho má hodně před sebou. Jsme velmi mladí. Nejsme povinni skončit na žádném místě. Jednoduše budeme hrát tak, jak nejlépe dovedeme, abychom dosáhli dobrých výsledků. Pokud se nám to nepovede, odejdeme s hlavami nahoře a budeme dál pracovat," prohlásil dvaadvacetiletý útočník Ferran Torres.

Tým z Pyrenejského poloostrova hrál s Kostarikou dosud tři přípravné zápasy a žádný z nich neprohrál. Středoamerická země startuje na třetím mistrovství světa po sobě. Po čtvrtfinálové účasti v Brazílii 2014 minule v Rusku Kostaričané nevyhráli ani jeden zápas.

"Španělsko je hodně kvalitní, ale to nás neděsí. Naopak nás to motivuje. Taky máme kvalitu. Uvědomujeme si, že musíme hrát velmi dobře, ale věříme, že proti nim můžeme hrát jeden na jednoho," konstatoval útočník Anthony Contreras.

Utkání Německo - Japonsko se odehraje v Rajjánu od 14:00 SEČ. Zápas Španělska s Kostarikou začne o tři hodiny později v Dauhá.