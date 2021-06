Fotbalisté Německa porazili Portugalsko 1:0 a ovládli ME do 21 let

Lublaň (Slovinsko) - Fotbalisté Německa vyhráli potřetí mistrovství Evropy do 21 let. V rozhodujícím duelu v Lublani porazili Portugalsko 1:0. V 49. minutě rozhodl gólem útočník Lukas Nmecha.

Němci, kteří se pod vedením trenéra Stefana Kuntze představili ve třetím finále po sobě, navázali na triumfy z let 2009 a 2017. S třemi prvenstvími jsou třetí nejúspěšnější zemí ME jednadvacítek po Itálii a Španělsku, které vyhrály pětkrát. Naopak Portugalci neuspěli ani ve třetím finále stejně jako v letech 1994 a 2015.

První šanci si v osmé minutě vytvořilo Portugalsko, Tomás ale zamířil vedle. Na druhé straně Wirtzova tečovaná střela z hranice vápna skončila na břevně. Následně Nmecha zblízka nevyzrál na Costu. Portugalský brankář vytáhl na roh i Maierovu ránu z dálky.

Němci se dočkali necelé čtyři minuty po přestávce. Baku našel přihrávkou mezi dvěma protihráči Nmechu, který obehrál vyběhnutého Costu a skóroval.

Po hodině hry se portugalský záložník Vieira pokusil gólmana Dahmena přelobovat z půlicí čáry, ale neúspěšně. Šance Portugalska na vyrovnávací gól nadále držel Costa, jehož nepřekonal střídající Adeyemi ani Nmecha. Jenže tým z Pyrenejského poloostrova si už větší šanci nevytvořil.

Šampionát jednadvacítek byl původně na programu od 9. do 26. června, ale vzhledem k hrozící termínové kolizi s přeloženým "dospělým" Eurem ho organizátoři netradičně rozdělili na dvě části. Od 24. do 31. března se 16 účastníků představilo ve čtyřech základních skupinách, z nichž dva nejlepší celky prošly do osmičlenného play off. Češi ze skupiny nepostoupili.

Německo - Portugalsko 1:0 (0:0) Branka: 49. Nmecha. Rozhodčí: Kruašvili - Varamišvili, Pipia (všichni Gruz.). ŽK: Wirtz, Nmecha, Raum, Özcan - Braganca, Jota. Diváci: 3000 (omezený počet). Německo: Dahmen - Baku, Pieper, Schlotterbeck, Raum - Maier, Dorsch (85. Janelt) - Wirtz (67. Adeyemi), Özcan (90.+2 Stach), M. Berisha (67. Burkardt) - Nmecha (85. Jakobs). Trenér: Kuntz. Portugalsko: Costa - Dalot, Queirós, Leite, Conté (86. Ramos) - Florentino (83. Fernandes) - Vitinha (59. Jota), Vieira, Braganca - Mota (46. Leao), Tomás (59. Conceicao). Trenér: Jorge.