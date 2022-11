Fotbalisté Německa budou na MS odvracet druhý konec ve skupině po sobě

Dauhá - Ze závěrečných třetích utkání skupiny E fotbalového mistrovství světa v Kataru vzejdou ve čtvrtek další dva osmifinalisté. Ve hře jsou všechny čtyři týmy. V souboji prvního s druhým se utká Španělsko s Japonskem. Poslední Německo bude proti Kostarice odvracet druhý konec ve skupině po sobě, situaci však nemá ve vlastních rukou. Oba zápasy jsou na programu od 20:00.

Španělsku stačí k postupu remíza, za určitých okolností si může dovolit i prohrát. "Proti Japonsku nám stačí remíza, ale mistrovství světa je tak krátká soutěž, že nějaké spekulování nedává smysl. Budeme hrát na vítězství," řekl na tiskové konferenci trenér Luis Enrique. Jeho svěřenci v úvodu turnaje rozdrtili Kostariku 7:0 a následně remizovali s Německem 1:1.

Japonci v úvodu překvapivě zdolali po obratu Němce 2:1, následně však nečekaně podlehli Kostarice 0:1. Se Španěly se dosud utkali pouze v roce 2001, v přípravném zápasu prohráli 0:1. Rovněž asijskému celku by mohl za určitých okolností stačit k dosažení osmifinále nerozhodný výsledek.

"Proti Španělsku si můžeme připsat další velké vítězství jako s Německem. Čeká nás nejlepší tým na světě. Své schopnosti prokazují tím, že táhnou za jeden provaz i v lítých bitvách. Chceme je porazit a dostat se před ně," uvedl kouč Hadžime Morijasu.

Německo vyhrálo na šampionátu jediný z posledních čtyř duelů. K účasti mezi 16 nejlepšími mužstvy mu nemusí stačit ani výhra. S Kostarikou se potkalo v zahajovacím duelu domácího MS 2006, tehdy ji zdolalo 4:2. Čtyřnásobní mistři světa na posledním šampionátu poprvé v historii nepostoupili ze skupiny a zaznamenali nejhorší výsledek od roku 1938.

"Za každou cenu si chceme připsat první vítězství na turnaji bez ohledu na to, jaké různé kombinace možných postupových výsledků existují. Nejlepší je soustředit se na sebe. Uvidíme, kam se dostaneme. Kostarika se ve druhém zápase výrazně zlepšila," uvedl útočník Niclas Füllkrug, který gólem zařídil remízu se Španělskem.

Kostarice by remíza rovněž mohla pomoci do osmifinále, ale Japonsko by v takovém případě muselo se Španělskem prohrát. "Proti Německu musíme hrát lépe. Jestliže ho chceme porazit, musíme si vypracovat víc příležitostí," uvedl Bryan Ruiz. Pro sedmatřicetiletého záložníka se 147 reprezentačními starty by mohlo jít o rozloučení s národním týmem.

Statistické údaje před zápasy mistrovství světa ve fotbale: Skupina E: Japonsko - Španělsko Výkop: čtvrtek 1. prosince, 20:00 SEČ (Dauhá, Chalífův mezinárodní). Rozhodčí: Gomes - Siwela (oba JAR), Phatsoane (Lesotho) - Guerrero (video, Mex.). Umístění v žebříčku FIFA: 24. - 7. Bilance celková: 1 0-0-1 0:1. Bilance na MS: -. Nejlepší střelci z aktuální nominace: Minamino (17) - Morata (29). Nejlepší střelci na turnaji: Asano, Doan (oba 1) - Ferran Torres, Morata (oba 2). Zajímavosti: - Španělsko se dosud utkalo s Japonskem pouze jednou, v roce 2001 v přípravě zvítězilo 1:0 - Japonsko na turnaji po úvodní výhře 2:1 nad Německem podlehlo Kostarice 0:1 - Španělsko v Kataru deklasovalo Kostariku 7:0 a zaznamenalo svou nejvyšší výhru na MS, poté remizovalo 1:1 s Německem - Japonsko hraje na MS posedmé za sebou, v letech 2002, 2010 a 2018 došlo do osmifinále - Španělsko startuje na MS podvanácté za sebou, v roce 2010 získalo zlato - Japonsko na MS prohrálo 3 z posledních 4 utkání - Španělsko prohrálo jediný z posledních 13 zápasů - Španělsko v září postoupilo do Final Four Ligy národů, ve skupině se utkalo s Českem, s nímž remizovalo venku 2:2 a zvítězilo doma 2:0 Kostarika - Německo Výkop: čtvrtek 1. prosince, 20:00 SEČ (Chúr). Rozhodčí: Frappartová (Fr.) - Back (Braz.), Díaz Medina (Mex.) - Fischer (video, Kan.). Umístění v žebříčku FIFA: 31. - 11. Bilance celková: 1 0-0-1 2:4. Bilance na MS: 1 0-0-1 2:4. Nejlepší střelci z aktuální nominace: Ruzi (29) - Müller (44). Nejlepší střelci na turnaji: Fuller - Füllkrug, Gündogan (všichni 1). Zajímavosti: - Německo v jediném dosavadním utkání porazilo Kostariku 4:2 ve skupině domácího MS 2006 - Kostarika na turnaji po debaklu 0:7 se Španělskem zdolala Japonsko 1:0 - Německo začalo šampionát porážkou 1:2 s Japonskem, následně remizovalo 1:1 se Španělskem - Kostarika hraje na MS pošesté a potřetí za sebou, nejdále došla do čtvrtfinále v roce 2014 - Německo startuje na MS poosmnácté za sebou, v letech 1954, 1974, 1990 a 2014 získalo zlato, minule jako obhájce trofeje vypadlo ve skupině - Německo na MS nevyhrálo 3 zápasy po sobě (z toho 2 porážky) - Německo zvítězilo v jediném z posledních 5 duelů - Sané (Německo) může odehrát 50. reprezentační zápas, jeho spoluhráč Schlotterbeck den po utkání oslaví 23. narozeniny - Francouzka Frappartová jako první žena v historii MS povede utkání jako hlavní rozhodčí