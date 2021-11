Fotbalisté nebudou v baráži nasazeni, mohou narazit na Itálii či znovu na Wales

Praha - Čeští fotbalisté navzdory dnešní výhře 2:0 nad Estonskem v závěru kvalifikační skupiny budou při losu play off o postup na mistrovství světa mezi nenasazenými týmy a v semifinále nastoupí na soupeřově hřišti. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého si mohou zopakovat souboj z kvalifikace proti Walesu, narazit mohou i na Portugalsko, Skotsko, Rusko, Švédsko či Itálii, která je úřadujícím evropským šampionem. Účast v play off měli reprezentanti jistou už od víkendu.

Český tým měl před dnešním závěrem kvalifikace už jen mizivou šanci na to, že by se dostal mezi šestici nasazených týmů. Potřeboval k tomu nejen posun na druhé místo ve své skupině, ale i výhru aspoň o šest branek a zároveň příznivé výsledky ve zbylých dvou skupinách.

Reprezentanti nakonec zůstali na třetí příčce a budou mezi šesticí nenasazených. Do play off se dostali coby jeden ze dvou vítězů skupin Ligy národů, kteří doprovodili desítku týmů z druhých míst v kvalifikaci. Vedle Čechů tak postoupilo rovněž Rakousko, dalšími nenasazenými celky jsou Turecko, Polsko, Severní Makedonie a Ukrajina.

Čeští trenéři nepovažují venkovní utkání za nepřekonatelnou nevýhodu. "Třeba na Euru jsme hráli s domácím Skotskem a zvládli jsme to. Spíš než o venkovním nebo domácím prostředí to bude o soupeři, kterého dostaneme. To bude z hlediska šancí důležitější," řekl na tiskové konferenci asistent trenéra Jiří Chytrý, jenž zastoupil hlavního kouče Jaroslava Šilhavého, který má koronavirus.

"Osobně bych preferoval, kdybychom dostali znovu Wales nebo Skotsko. Máme s nimi zkušenost, i tu pozitivní, že bychom to mohli zvládnout. Navíc o nich máme informace, takže příprava by byla snazší. Kluci si na to sáhli a přesvědčili se v těch zápasech, že na to mají. Mohlo by to hrát psychologickou roli a pomoci," přemítal Chytrý.

Play off se uskuteční na konci března, los je na program u 26. listopadu v Curychu. Dvanáctka mužstev bude rozdělena do tří "pavouků" pro čtyřech týmech, které se vyřazovacím systémem utkají v semifinále a finále. Celkem tak vzejdou zbylí tři evropští účastníci světového šampionátu, kteří se připojí k 10 vítězům kvalifikačních skupin. Hrát se bude vždy jen na jedno utkání a zatímco v semifinále budou mít výhodu domácího prostředí nasazené týmy, pořadatele finále určí los.

Český tým si v samostatné historii zahraje baráž o mistrovství světa potřetí a poprvé od roku 2005. Tehdy národní celek po dvou vítězstvích 1:0 vyřadil Norsko a vybojoval dosud jedinou účast na světovém šampionátu od rozdělení federace.

Přehled účastníků play off:

Nasazené týmy: Portugalsko, Skotsko, Itálie, Rusko, Švédsko, Wales.

Nenasazené týmy: Turecko, Polsko, Severní Makedonie, Ukrajina, Rakousko, ČR.

Postupující na MS z 1. míst: Anglie, Belgie, Dánsko, Francie, Chorvatsko, Německo, Nizozemsko, Srbsko, Španělsko, Švýcarsko.