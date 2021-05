Fotbalisté nebudou mít při Euru základnu ve Skotsku, ale doma v Česku

Praha - Fotbalová reprezentace nebude mít při mistrovství Evropy základnu v dějišti turnaje ve Skotsku, ale doma v Česku. Důvodem jsou velmi přísná opatření tamních úřadů proti koronaviru, především hrozba karantény pro tým i v případě pouze jednoho pozitivního nálezu. ČTK o tom informoval tiskový mluvčí FAČR Michal Jurman.

Češi měli mít během šampionátu základnu v Edinburghu, kam měli odletět 9. června. První dva zápasy základní skupiny proti Skotsku 14. června a proti Chorvatsku 18. června mají reprezentanti odehrát v Glasgowě, zbylý duel proti Anglii 22. června v Londýně. Národní celek bude k utkáním létat z Prahy.

Skotské úřady uplatňují přísnější koronavirová opatření, než stanovuje protokol pořadatele šampionátu UEFA. Český tým do poslední chvíle doufal, že dojde k dohodě a tvrdá omezení budou zmírněna, ale to se nestalo. Podobně jako svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého budou mít základu doma ve své vlasti i Chorvaté.

"Důvodem přesunu base kempu českého týmu jsou nařízení ze skotské strany, konkrétně to, které mluví o tom, že v případě jednoho jediného pozitivně testovaného hráče na covid-19 by celý tým musel do karantény. Nebylo možné přesunout kemp během Eura jinam než do České republiky, protože už v neděli začíná sraz," uvedl Jurman.

"Navíc v této době se velice obtížně cestuje. Opravdu nebyla jiná možnost než zůstat v České republice. Podobně postupuje chorvatská strana a náklady spojené s touto nečekanou změnou platí oběma asociacím UEFA," doplnil Jurman.

Není jisté, zda první dva duely skupiny opravdu odehraje český tým v Glasgowě. "Co se týká samotných zápasů na Euru, ty se budou s oběma asociacemi řešit teprve následně. Veškeré věci se ze strany FAČR snažíme řešit v tuhle chvíli postupně. Jde prioritně o logistiku v České republice, především o ubytování, tedy o hotel během kempu, o možnost využívat tréninkové hřiště a podobně," řekl Jurman.

Reprezentace se v neděli vpodvečer sejde v Praze k závěrečné přípravě a v pondělí odletí na kemp do severní Itálie, kde se bude chystat na šampionát. Český celek odehraje před Eurem dva přípravné zápasy - 4. června v Boloni proti Itálii a 8. června v Praze na Letné s Albánií.