Fotbalisté nastoupí proti Švýcarům v sestavě i s Krejčím a Zeleným

Praha - Čeští fotbalisté by měli ve večerním úvodním utkání skupiny A2 nového ročníku Ligy národů proti Švýcarsku nastoupit v rozestavení se třemi stopery, které trenér Jaroslav Šilhavý použil už v březnových dvou zápasech. Premiéru v základní sestavě reprezentačního "áčka" si odbude defenzivní univerzál Ladislav Krejčí mladší, od začátku bude hrát i bek Jaroslav Zelený. Jinak je zahajovací jedenáctka bez překvapení.

Krejčí by podle grafiky, kterou zveřejnilo vedení reprezentace, měl hrát na stoperu spolu s Davidem Zimou a Jakubem Brabcem. Zelený s Vladimírem Coufalem by měli zaujmout pozice halvbeků a v útoku se budou pohybovat Jakub Jankto, Jan Kuchta a Adam Hložek, který dnes definitivně přestoupil ze Sparty do německého Leverkusenu.

Brankář Tomáš Vaclík si připíše jubilejní 50. start za reprezentační "áčko". V sestavě podle očekávání nechybí kapitán Tomáš Souček, s nímž bude hrát ve středu zálohy Michal Sadílek.

Zápas začne ve 20:45 v Edenu.

Základní sestavy:

ČR: Vaclík - Zima, Brabec, Krejčí - Coufal, Sadílek, Souček, Zelený - Jankto, Kuchta, Hložek.

Švýcarsko: Sommer - Widmer, Elvedi, Schär, Rodriguez - Sow, Freuler, Xhaka, Vargas - Okafor, Embolo.