Fotbalisté nastoupí proti Estonsku v základní sestavě bez kapitána Součka

Praha - Čeští fotbalisté nastoupí do večerního závěrečného utkání kvalifikační skupiny o mistrovství světa proti Estonsku v základní sestavě bez kapitána Tomáše Součka. Defenzivní záložník West Hamu, jemuž hrozí, že by v případě žluté karty přišel o semifinále březnového play off, začne jen na lavičce. Místo něj trenéři nasadili do středu pole Alexe Krále.

Oproti čtvrtečnímu přípravnému utkání v Olomouci s Kuvajtem, který národní tým vyhrál vysoko 7:0, jsou v základní sestavě ještě další tři změny. Do branky se vrací jednička Tomáš Vaclík, nalevo obrany začne Filip Novák a v útoku dostal přednost Matěj Vydra. V sestavě Estonců nechybí levý bek Karviné Vlasij Sinjavskij.

Vedle Součka jsou v karetním ohrožení ještě záložník Michal Sadílek a obránce David Zima, kteří však v základní sestavě nechybějí. Český celek už má jistou účast v play off o šampionát a zbývá mu ještě teoretická naděje na to, že bude při losu nasazený.

Zápas začne v Praze na Letné ve 20:45. Český tým stejně jako ve čtvrtek povede asistent Jiří Chytrý místo hlavního trenéra Jaroslava Šilhavého, který měl pozitivní test na koronavirus.

Základní sestavy:

ČR: Vaclík - Coufal, Zima, Brabec, Novák - Král, Sadílek - Masopust, Barák, Pešek - Vydra.

Estonsko: Igonen - Paskotši, Kuusk, Tamm, Mets, Sinjavskij - Poom, Kreida, Vassiljev - Sappinen, Sorga.