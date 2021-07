Fotbalisté naposledy trénovali na Strahově, odpoledne vyrazí do Baku

Praha - Čeští fotbaloví reprezentanti si před sobotním čtvrtfinále mistrovství Evropy proti Dánsku v Baku dopoledne naposledy zatrénovali v Praze a odpoledne už vyrazí do ázerbájdžánské metropole. Mužstvo se připravovalo v kompletním složení. Na Strahov se už svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého během Eura nevrátí, v případě dalšího postupu se z Baku rovnou přesunou do dějiště semifinále Londýna.

S týmem na Strahově od 10:00 trénovali i kapitán Vladimír Darida a obránce Jan Bořil, kteří se ve středu vrátili zpět do přípravy s mužstvem po zranění. Oba vynechali nedělní vítězné osmifinále v Budapešti proti Nizozemsku (2:0), Bořil ale stejně nemohl nastoupit kvůli trestu za dvě žluté karty.

Reprezentanti si v Praze, kde mají během Eura základnu, ještě dají oběd a ve 14:30 už odletí z Ruzyně do Baku. Čeká je nejdelší cesta v rámci šampionátu, ázerbájdžánská metropole je vzdálena tři tisíce kilometrů. Do Baku mužstvo poletí zhruba čtyři hodiny. Ve městě u Kaspického moře je o dvě hodiny více než v Česku a aktuálně tam panují velmi vysoké teploty. V den zápasu má být až 35 stupňů.

"Myslím si, že budu mluvit za všechny hráče - hrát čtvrtfinále Eura mezi Českem a Dánskem v asijské zemi je nešťastné. Smysl to moc nedává. Já nemám ani rád přelety, nejdál jsem byl zatím v Kataru s PSV Eindhoven. Jelikož jsme dnes brzy vstávali, doufám, že na mě dolehne únava, snad při letu usnu a rychle to uteče. Je lepší, že tam letíme už dnes," řekl v on-line rozhovoru český defenzivní univerzál Michal Sadílek.

Reprezentanti létají k utkáním z Prahy kvůli koronavirovým omezením v Evropě. Na skupinu původně plánovali základnu v Edinburghu, ale kvůli hrozbě karantény pro celé mužstvo i v případě jediného pozitivního testu na covid-19 vedení kemp zrušilo. Oproti předchozím zápasům zvolil národní tým jinou společnost, do Ázerbájdžánu jej dopraví britská charterová firma Titan Airways.

"Doteď ty přelety nebyly tak dlouhé. Většinou to bylo kolem dvou hodin, což je relativně dobré. Pustím si v letadle nějaký film a cesta uteče relativně rychle. Teď to bude takové horší jen do toho Baku, ale co se dá dělat. Tak si teď dám dva filmy," řekl záložník Petr Ševčík.

V pátek odpoledne český tým absolvuje v Baku tradiční předzápasový trénink. Utkání má v sobotu výkop v 18:00 SELČ. Vítěz duelu narazí ve středu v semifinále ve Wembley na lepšího z dvojice Anglie - Ukrajina. Národní celek by se v případě postupu už nevracel na základnu do Prahy a rovnou by se přesunul do Londýna, kde turnaj vyvrcholí.