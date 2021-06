Fotbalisté museli kvůli dešti posunout trénink, pokusí se vylepšit ofenzivu

Praha - Čeští fotbalisté museli v přípravě na nedělní osmifinále mistrovství Evropy v Budapešti proti Nizozemsku kvůli stavu hrací plochy na Strahově posunout trénink z dopoledne na odpoledne. Reprezentanti se do zápasu ještě chtějí zaměřit na zlepšení ofenzivní části.

Národní tým, který má během Eura základnu v Praze, měl původně trénovat od 11:00, ale nakonec kvůli stavu trávníku po dešti přípravu přesunul na 16:30. "Komplikace to není, jen jsme přesunuli trénink z dopoledne na odpoledne. To je v pohodě. Nálada v týmu je dobrá i přes poslední prohru s Anglií. Už se soustředíme na nedělní zápas," řekl v on-line rozhovoru s novináři záložník Tomáš Holeš.

Ve čtvrtek měl tým volnější den bez tréninku. Většina mužstva v rámci teambuildingu vyrazila na venkovní střelnici, Holeš jako jeden z mála zůstal na hotelu. "S pár ostatními hráči jsme se rozhodli, že nebudeme střílet, ale užijeme si volné odpoledne tady. Byli jsme si zakopat, zahrát nějakou techničku. Střílet jsem nebyl, ale věřím, že se ostatní kluci rozstříleli a bude to vidět v nedělním zápase," uvedl Holeš s úsměvem.

Český tým se do utkání s Nizozemskem ještě pokusí vylepšit ofenzivu. Reprezentanti ve skupině porazili Skotsko 2:0, remizovali s Chorvatskem 1:1 a prohráli s Anglií 0:1. Všechny tři české góly dal útočník Patrik Schick.

"S hrou dopředu jsme nebyli tolik spokojeni, zvlášť proti Anglii, proti které jsme si vytvořili minimum šancí. Už jsme si to rozebrali na videu, včera jsme o tom debatovali, co by mohlo pomoci. Dnes na tréninku budeme něco nacvičovat," uvedl Holeš.

Reprezentanti původně měli mít během Eura základnu v Edinburghu, ale kvůli hrozbě karantény pro celé mužstvo i v případě pouze jednoho pozitivního testu na koronavirus kemp ve Skotsku zrušili a k zápasům létají. K duelu Budapešti odcestují v sobotu v 10:30, v Puskás aréně je odpoledne čeká tradiční trénink před utkáním. Zápas má výkop v neděli v 18:00.