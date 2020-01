Fotbalisté Mladé Boleslavi zahájili přípravu i s Komličenkem

Mladá Boleslav - Fotbalisté Mladé Boleslavi zahájili zimní přípravu i s útočníkem Nikolajem Komličenkem, o jehož odchodu se spekuluje. Do přípravy se podle klubového webu zapojili nově příchozí záložníci David Douděra a Arutjun Grigorjan a nezávazně i stoper Ondřej Mazuch. Z podzimního hostování ve Zlíně se vrátil útočník Tomáš Wágner.

S odchodem Komličenka, který v minulé sezoně 28 góly stanovil rekord české ligy v počtu branek v jedné sezoně, počítali Středočeši už před startem aktuálního ročníku. Ruský reprezentant ale v Mladé Boleslavi zůstal. Po závěrečném podzimním zápase s Jabloncem trenér Jozef Weber připustil, že se jeho přestupu v zimní pauze obává.

Český reprezentant do 21 let Douděra, který může nastupovat i v obraně, přišel do týmu před Vánoci z druholigové pražské Dukly. Středočeši se s Douděrou domluvili na několikaleté smlouvě.

Jednadvacetiletý arménsko-ruský záložník Grigorjan zamířil do Mladé Boleslavi na roční hostování z rezervního týmu Krasnodaru.

Třicetiletý Mazuch skončil v létě minulého roku po dvou letech v druholigovém anglickém Hullu a následně se podrobil operaci achilovky. Příprava s Mladou Boleslaví má někdejšímu sparťanskému hráči ukázat, jak jeho tělo reaguje na plnou zátěž. S klubem není domluven na žádné smlouvě.

O rok mladší Wágner přišel v létě do klubu jako jedna z posil. Kvůli přetlaku v útoku ale odešel do Zlína.

Mladé Boleslavi náleží po podzimní části pátá pozice. V přípravě se zúčastní Tisport ligy a v závěru ledna i Malta Cupu. V generálce před startem jarní fáze české ligy se představí na hřišti Bohemians 1905.