Fotbalisté Mladé Boleslavi udolali Bohemians 2:1, v závěru rozhodl Pulkrab

Praha - Fotbalisté Mladé Boleslavi v 10. kole první ligy udolali 2:1 Bohemians 1905 a naplno bodovali potřetí za sebou. Oba góly vítězného celku vstřelili bývalí hráči Pražanů. Ve 29. minutě otevřel skóre Júsuf Hilál, po necelé hodině hry odpověděl za hosty Jan Matoušek, ale v 83. minutě rozhodl o výhře domácích třetí gólovou hlavičkou střídající Matěj Pulkrab.

Středočeši v nejvyšší soutěži doma porazili Bohemians posedmé za sebou a posunuli se na šesté místo neúplné tabulky, navíc mají k dobru odložené utkání s Plzní. "Klokani" v posledních třech venkovních duelech nebodovali a klesli na devátou pozici.

Mladoboleslavští měli od začátku mírnou převahu, ale do zakončení se přes pevnou obranu vršovického mužstva nedostávali. Pouze Kubista z dálky minul branku.

Domácí ale hned první větší šanci ve 29. minutě proměnili. Fulnek nacentroval do šestnáctky a Hilál hlavou překonal Jedličku. Bahrajnský útočník druhou ligovou trefu v sezoně proti bývalému týmu neslavil. Krátce nato musel Hilál odstoupit kvůli zranění, které si způsobil ještě před gólem.

Bohemians brankáře Trmala v nezáživném úvodním poločase výrazněji neohrozili, mladoboleslavský Kušej krátce před pauzou po individuální akci přestřelil.

Středočeši mohli na začátku druhého dějství přidat pojistku, ale Jedlička vychytal Pulkraba a následně hostující gólman vytáhl nad břevno Karafiátovu hlavičku po rohu.

Na druhé straně Hůlkův gól neplatil kvůli ofsajdu, ale v 60. minutě už Bohemians vyrovnali, když Kovaříkův centr zužitkoval hlavou Matoušek. Ofenzivní záložník se v ligovém ročníku prosadil podruhé.

Středočeši reagovali trojnásobným střídáním a pražského soupeře na chvíli zatlačili, z největší příležitosti však kapitán Matějovský po rychlé akci Jedličku neprostřelil.

Domácí se do závěrečného náporu nedostali, přesto v 83. minuty skórovali. Ladra v souhře střídajících hráčů nacentroval před branku, bývalý útočník Bohemians Pulkrab míč lehce tečoval hlavou a připsal si rovněž druhý ligový zásah v sezoně.

Ligový souboj Mladé Boleslavi s Bohemians tak pojedenácté za sebou nabídl minimálně tři góly.

Hlasy trenérů po utkání:

Marek Kulič (Mladá Boleslav): "Opatrný rozjezd z obou stran, takové vyčkávací tempo. Potom jsme přežili velkou gólovou šanci Bohemky. Potom se po krásném centru Fulneka trefil už zraněný Jusúf (Hilál), těžkou hlavičkou to krásně uklidil k tyči. Druhou půli jsme nastoupili aktivně, měli jsme nějaké šance. Potom Bohemka měla optický tlak, cpala centry do šestnáctky. Jednou jsme to neuhlídali a Matoušek dal koníčkem na 1:1. Pak jsme do Bohemky bušili a přicházely velké gólové příležitosti. Nemohli jsme se trefit, ale naštěstí po centru Ladry dal Pulkrab na 2:1 a pak jsme to dohráli. Chtěl bych dnes hlavně pochválit střídající hráče."

Jaroslav Veselý (Bohemians): "Boleslav zřejmě v kontextu utkání vyhrála zaslouženě, o gól byla jednoduše lepší. Nás téměř po celé utkání 'zdobila' poměrně velká nepřesnost. Nemůžu vyčíst hráčům, že by se úplně nesnažili, ale byl velký rozdíl v přesnosti obou týmů po zisku míče. V době, kdy jsme vyrovnali hru, jsme paradoxně inkasovali. Druhý poločas byl v podobném duchu. Vyrovnali jsme i skóre a vypadalo to, že zápas směřuje k remízovému stavu. Ale necháme si zase dát gól a pak neproměníme velkou šanci. Myslím, že všechny tři góly byly řešitelné z pohledu obran, ať už domácí nebo naší. Máme vysoké stopery, ale triviální situace skončily gólem."

FK Mladá Boleslav - Bohemians Praha 1905 2:1 (1:0)

Branky: 29. Hilál, 84. Pulkrab - 60. Matoušek. Rozhodčí: Hocek - Machač, Hádek - Zelinka (video). ŽK: Mužík (Bohemians). Diváci: 3331.

Mladá Boleslav: Trmal - Kostka, Suchý, Karafiát, Fulnek - Kubista (65. Poulolo), Matějovský (90.+1 Šimek) - Kušej, Mareček (65. Ladra), Solomon (65. Jawo) - Hilál (34. Pulkrab). Trenér: Kulič.

Bohemians: Jedlička - Hůlka, Křapka, Hybš - Dostál (59. Mužík), Jánoš (59. Puškáč), Hrubý (87. Necid), Kovařík - Smrž - Prekop (72. Kozák), Matoušek (72. Vondra). Trenér: Veselý.