Fotbalisté Mladé Boleslavi remizovali doma se Zlínem 1:1

Mladá Boleslav - Fotbalisté Mladé Boleslavi remizovali ve 27. kole první ligy se Zlínem 1:1. Oba týmy nezvítězily ani ve třetím utkání po koronavirové pauze, Zlín dokonce jako jediný stále čeká na první jarní výhru. Obě branky padly v úvodním poločase. "Ševci" vedli po vlastním gólu Alexeje Tatajeva, remízu vybojoval Středočechům Lukáš Budínský. Boleslav zůstala osmá, Zlín čtrnáctý.

Mladoboleslavský trenér Jozef Weber udělal oproti sobotnímu debaklu v Plzni 1:7 pět změn v základní sestavě. Do branky se místo Šedy postavil Stejskal, který v úvodu odvrátil přízemní střelu Čanturišviliho na roh.

O čtvrt hodiny později se už Zlínští dočkali. Jawo ve vápně vyslal přízemní střelu, kterou za Stejskalova záda usměrnil domácí bek Tatajev.

Za necelé tři minuty přispěchali Středočeši s odpovědí. Jiří Klíma přihrál za hostující obranu Budínskému, jenž zamířil přesně k tyči. Mladoboleslavský kapitán jako pátý hráč v ligové sezoně zaokrouhlil počet gólů na deset.

Domácí převzali iniciativu a častěji se tlačili do koncovky, ale hlavička Tatajeva a střely Túlia a Budínského se neujaly.

Po téměř hodině se Zlín dožadoval penalty po souboji domácího Křapky s Janetzkým, ale rozhodčí Proske, který celé situaci zblízka přihlížel, protesty hostů nevyslyšel.

Na druhé straně napřáhl ke střele střídající Krobot, ale Cedidla jeho pokus zblokoval. Stejně dopadlo i Budínského zakončení, kterému se do cesty postavil Bartošák. Z následného rohu hlavičkoval Mašek pouze do gólmana Dostála. Po 19 vzájemných duelech v lize se tak zrodila remíza.

Mladá Boleslav, která se po celý zápas mohla spolehnout na podporu skupinky fanoušků, nevyhrála doma v lize počtvrté za sebou. Zlín nedokázal naplno bodovat v sedmém kole v řadě.

Hlasy po utkání:

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "Po našem vstupu to pro nás nebylo úplně jednoduché utkání, navíc jsme udělali v sestavě řadu změn a musím říct, že mě mužstvo nezklamalo. První vstup Zlína do vápna skončil vlastním gólem a bylo to pro nás těžké. Jsem rád, že se mužstvo zvedlo a rychle vyrovnalo. V průběhu utkání jsme si vypracovali další šance, které jsme bohužel neproměnili. Zlín ale bránil dobře, hrál organizovaně. Remíza je zasloužená. Po ostudě v Plzni jsme tady chtěli fanoušky potěšit vítězstvím. Na rozdíl od soboty nemám hráčům až tak co vytýkat."

Bohumil Páník (trenér Zlína): "Podle mého byl první poločas vyrovnaný. Dali jsme šťastný gól, domácí ale hned vyrovnali. Nestačili jsme to tam podržet déle, abychom měli jednogólový náskok a byli jsme v psychické výhodě. Ve druhé půli nás domácí chytili asi na dvacet minut a těžce jsme se z toho dostávali. Museli jsme si pomoci střídáními, abychom Boleslav trošku vykolejili z rytmu. Všichni střídající hráči nám pomohli. Důkaz toho je třeba vyložená šance Budínského, kdy tam doskluzoval bek, který přišel a měl sílu. Je pro nás obrovsky přínosné, že máme pět sedm lidí, kteří chtějí na hřiště a chtějí mužstvu pomoci, což dneska zase bylo."

FK Mladá Boleslav - Fastav Zlín 1:1 (1:1)

Branky: 24. Budínský - 21. vlastní Tatajev. Rozhodčí: Proske - Kotík, Dresler. ŽK: Douděra, Túlio, Hubínek - Džafič, Conde. Bez diváků.

M. Boleslav: Stejskal - Křapka, Tatajev, Jakub Klíma, Zelený - Janošek (62. Krobot), Túlio (86. Hubínek) - Douděra (46. Mašek), Budínský, Ladra - Jiří Klíma (74. Wágner). Trenér: Weber.

Zlín: Dostál - Cedidla, Buchta, Simerský, Matejov (66. Bartošák) - Fantiš (66. Džafič), Hlinka (57. Conde), Jiráček, Čanturišvili - Janetzký (77. Azackij), Jawo (46. Poznar). Trenér: Páník.