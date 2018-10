Praha - Čeští fotbaloví reprezentanti si pochvalují atmosféru pod novým trenérem Jaroslavem Šilhavým. Hned v den srazu v pondělí měli s realizačním týmem teambuilding, na kterém probírali řadu věcí a snažili se ještě více stmelit partu. Věří, že si dobrou náladu přenesou do sobotního utkání Ligy národů na Slovensku a následného úterního duelu na Ukrajině.

"Co jsme včera přijeli, je tu velmi pozitivní atmosféra. I na prvním tréninku včera byla. Věřím, že to teď bude všechno mnohem lepší, ale bude to záležet na výsledcích," řekl novinářům obránce Theodor Gebre Selassie.

"Od prvního momentu, co jsme přijeli, to na mě dělá dobrý dojem. Atmosféra mi přijde dobrá, když bych to porovnal s tím, jaká byla na srazech v minulosti, je tady takový svěžejší vzduch. Je to hodně o tom, abychom vytvořili dobrou partu, abychom byli spjatí a přenesli na to na hřiště," doplnil obránce Ondřej Čelůstka.

Hned v pondělí večer po poledním srazu měli hráči s novým realizačním týmem společné sezení. "To bylo fajn. Večer jsme se zavřeli, měli jsme takový teambuilding. Nikdo neležel na pokoji, ale byli jsme v jedné místnosti. Bavili jsme se a pracovali na tom, abychom se jakoby více propojili. Už to je dobrá věc hned první den srazu," ocenil Čelůstka.

"Bavili jsme se tam celkově o všem. Samozřejmě vnímáme, že na posledních srazech neproběhly zápasy podle představ, výsledky nebyly dobré. Takže se probíralo i tohle, ale samozřejmě jsme se bavili i o tom, kdo se jak má, komu se daří, nedaří, jak kdo žije a tak dále," přiblížil obránce tureckého Antalyasporu.

Dnes dopoledne se hráči s Šilhavým, který v září nahradil u týmu Karla Jarolíma, věnovali rozborům na videu a odpoledne je čekal trénink na stadionu Viktorie Žižkov. S týmem zůstává i ofenzivní záložník Josef Šural, kterého trápila tržná rána na noze a prohlédl ho i profesor Pavel Kolář.

Reprezentanti budou do čtvrtka v Praze, poté se přesunou na Slovensko, kde je čeká v sobotu druhý zápas Ligy národů. V úterý se představí na Ukrajině, které na úvod nové soutěže v září doma podlehli 1:2.