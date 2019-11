Fotbalisté měli před Kosovem video, odpoledne zamíří do Plzně

Praha - Čeští fotbalisté se druhým dnem chystají na čtvrteční klíčový předposlední zápas kvalifikace mistrovství Evropy s Kosovem. Reprezentanti se mimo jiné věnovali videorozboru úvodního vzájemného duelu, který v září v Prištině prohráli 1:2. Odpoledne se tým přesune do dějiště utkání Plzně.

"Věnovali jsme se tomu, co jsme v zápase v Kosovu prožili. Všichni jsme vnímali, že kritika po zápase byla velká. V některých věcech jsme v tom souhlasili, v některých jsme měli jiný úhel pohledu na to, co se psalo. Výsledek se v Kosovu nepovedl. Určitě nám pomůže, že hrajeme doma. Věřím, že tentokrát to bude mnohem lepší a ve čtvrtek ukážeme, že na Euru si zasloužíme být my a ne Kosovo," řekl novinářům gólman Tomáš Vaclík.

"Víme, že Kosované mají dobré individuality. Někde mají okénka, kterých se dá využít. Věřím, že máme kvalitu na to, abychom jejich slabších stránek dokázali využít," dodal gólman Sevilly.

Reprezentační sraz je kratší než obvykle. Fotbalisté se sešli v pondělí v Praze, kde měli večer a dnes před polednem trénink na Žižkově. Po odpoledním přesunu do Plzně je ve středu čeká už jen klasický předzápasový trénink v Doosan Areně.

"Zahuštěné je to dost. Spousta z nás hrála v neděli, včera jsme se sešli, já dorazil až večer. Dnes už jedeme do Plzně. Je to trochu rychlejší než obvykle, ale je to pro všechny stejné," uvedl Vaclík. "Přijde mi, že to není nějaký velký rozdíl. Akorát hrajeme o den dříve. Myslím, že všichni v týmu jsou natolik velcí profesionálové, že to není až tak velký problém," řekl útočník Zdeněk Ondrášek.

Čtvrteční zápas s výkopem ve 20:45 je klíčový pro oba týmy. Český celek drží postupové druhé místo v pětičlenné skupině o bod před soupeřem a v případě vítězství si s předstihem zajistí postup. V neděli reprezentanti uzavřou kvalifikaci v Bulharsku. Utkání v Sofii se bude hrát před prázdným hledištěm kvůli disciplinárnímu trestu pro domácí tým za rasistické projevy fanoušků.