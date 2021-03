Fotbalisté měli negativní testy na covid, Jemelka ale zůstal doma

Praha - Všichni fotbaloví reprezentanti i členové realizačního týmu měli před středečním úvodním venkovním zápasem kvalifikace mistrovství světa proti Estonsku negativní test na koronavirus. Z preventivních důvodů ale zůstal doma dodatečně povolaný obránce Václav Jemelka, jemuž se udělalo nevolno. Český celek před polednem odletěl do polského Lublinu, kde se utkání kvůli zpřísněným opatřením proti koronaviru v Estonsku odehraje.

Jemelka doplnil tým těsně před pondělním srazem poté, co kvůli zranění vypadl jiný stoper Tomáš Kalas. Zadák belgické Lovaně ale kvůli drobným zdravotním problémům na zápas s Estonskem nakonec nebude k dispozici.

"Všechny PCR testy na koronavirus mu vyšly negativně. Ale udělalo se mu nevolno, a tak raději preventivně zůstane v lékařské péči v Praze," řekl novinářům tiskový mluvčí reprezentace Petr Šedivý.

Poprvé během koronavirové pandemie neměl nikdo z národního týmu na srazu pozitivní vstupní test. Covid-19 zasáhl reprezentaci během všech tří podzimních bloků.

V září po úvodním utkání Ligy národů na Slovensku musel původní výběr kvůli dvěma pozitivním případům u členů realizačního týmu do karantény a domácí zápas se Skotskem odehrálo narychlo složené nové mužstvo. Už před duelem v Bratislavě navíc museli do karantény kvůli kontaktu s nakaženým dva hráči, byť byli negativní.

V říjnu kvůli covidu-19 postupně vypadlo sedm hráčů a hlavní trenér Jaroslav Šilhavý. O měsíc později pak koronavirus vyřadil záložníka Davida Pavelku a útočníka Tomáše Pekharta, který měl falešně pozitivní výsledek.

Tentokrát zasáhl covid-19 pouze fotografa a kameramana, který měl s reprezentací do Polska k utkání cestovat. S nikým z týmu ale nepřišel do kontaktu.

Šilhavý bude mít v Lublinu 24 hráčů. Čtveřice z německých klubů brankář Jiří Pavlenka, obránce Pavel Kadeřábek, záložník Vladimír Darida a útočník Patrik Schick kvůli koronavirovým omezením nedorazila do Prahy a k mužstvu se připojí až v Polsku. Bundesligové kvarteto bude Šilhavému k dispozici jen pro první z úvodních tří kvalifikačních zápasů, po dalších duelech v jiných zemích by totiž muselo v Německu do karantény.

V sobotu národní celek přivítá v pražském Edenu Belgii a o další tři dny později zakončí březnový blok utkáním ve Walesu. Zbylým týmem v pětičlenné kvalifikační skupině je Bělorusko.

Dějiště středečního úvodního utkání se změnilo na poslední chvíli poté, co se podle zpřísněných podmínek smějí v Estonsku konat venkovní sportovní akce v maximálním počtu 100 lidí. Podle požadavků UEFA ale musí být na stadionu při kvalifikačním utkáním minimálně 150 osob. Estonská asociace neuspěla u tamní zdravotní rady a vlády s žádostí o výjimku.

Český tým po příletu do Lublinu absolvuje v podvečer tradiční předzápasový trénink. Utkání s Estonskem má ve středu výkop ve 20:45.

Estonci museli kvůli koronaviru výrazně změnit nominaci na Čechy

Fotbalisté Estonska museli kvůli pozitivnímu testu na koronavirus a kontaktu hráčů s nakaženým na poslední chvíli výrazně změnit nominaci na středeční utkání kvalifikace mistrovství světa s českým týmem a následné duely s Běloruskem a Švédskem. Z původního výběru vypadla více než polovina hráčů včetně karvinského Vlasije Sinjavského a naopak 10 hráčů bylo dodatečně povoláno. Mužstvo povede i jiný trenér. Estonská asociace o tom informovala na svém webu.

Hráči a členové realizačního týmu podstoupili před začátkem srazu o víkendu test a všechny vzorky byly negativní. Mužstvo se sešlo v pondělí a povinné předzápasové odběry odhalily jeden pozitivní případ.

Všichni hráči a členové týmu, kteří s nakaženým přišli do kontaktu, museli do desetidenní karantény. Vyhnuli se jí pouze ti, kteří už nemoc prodělali. Vedení reprezentace se o pozitivním nálezu dozvědělo v pondělí večer a narychlo povolalo 10 nových hráčů. Všichni v noci absolvovali testy s negativním výsledkem.

Z kádru kvůli karanténě vypadli téměř všichni legionáři, ze zahraničních krajánků v mužstvu zůstal pouze obránce Maksim Paskotši z mládežnického výběru Tottenhamu. Proti českému týmu si nezahraje záložník Sinjavskij, který v únoru přestoupil do Karviné. Sedm z 22 hráčů v aktuální nominaci dosud neodehrálo za reprezentační "áčko" ani jedno utkání. Po zápase s Čechy by Estonci kádr mohli doplnit o několik jmen.

Estonci museli sáhnout i ke kompletní změně realizačního týmu. Mužstvo nepovede švýcarský trenér Thomas Häberli, ale rekordman v počtu reprezentačních startů Martin Reim.

Nominace Estonska:

Brankáři: Mihkel Aksalu (Paide), Karl Andre Vallner (Levadia Tallinn), Karl Johan Pechter (Tammeka Tartu).

Obránci: Ilja Antonov (Levadia Tallinn), Michael Lilander, Henrik Pürg, Märten Subka (všichni Flora Tallinn), Marek Kaljumäe, Magnus Villota (oba Vaprus Pärnu), Maksim Paskotši (Tottenham/Angl.).

Záložníci a útočníci: Konstantin Vassiljev, Rauno Sappinen, Rauno Alliku, Markus Poom (všichni Flora Tallinn), Sander Puri, Pavel Domov (oba Legion Tallinn), Henri Anier, Andre Frolov (oba Paide), Mark Oliver Roosnupp, Robert Kirss, Bogdan Vaštšuk, Karl Rudolf Oigus (všichni Levadia Tallinn).