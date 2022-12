Fotbalisté Maroka zkusí v semifinále MS zaskočit obhájce zlata z Francie

Chúr (Katar) - Ve středečním semifinále mistrovství světa v Kataru nastoupí obhájci zlata z Francie proti Maroku. Pokud africký tým vyřadí dalšího favorita, stane se prvním finalistou v historii šampionátů ze země mimo Evropu a Jižní Ameriku. Zápas v Chúru začne ve 20:00 SEČ, dnes ve stejný čas má výkop úvodní semifinále mezi fotbalisty Argentiy a Chorvatska.

Maročané na letošním turnaji ještě s evropským soupeřem neprohráli. Ve skupině remizovali s Chorvatskem 0:0 a porazili Belgii 2:0, v osmifinále se Španělskem po výsledku 0:0 ovládli penaltový rozstřel a ve čtvrtfinále zdolali Portugalsko 1:0.

"Jsme velmi ambiciózní a hladový tým. Nevím, jestli to bude stačit, třeba ano. Nejsme favorité, ale věříme si a jsme odhodláni přepsat historické knihy. Možná řeknete, že jsem blázen, ale trocha bláznovství je dobrá," uvedl marocký trenér Valíd Radžradžuí na tiskové konferenci.

Prvního afrického účastníka semifinále mistrovství světa zdobí v Kataru skvělá defenziva v čele s brankářem Jasínem Bunúem. Maročané v pěti utkáních inkasovali pouze jednou, navíc po vlastní brance v duelu s Kanadou ve skupině.

"Nebojíme se, ale víme, že vyřadili velké týmy, takže je bereme naprosto vážně. Není žádné překvapení, že jsou v semifinále, dostali se do něj zaslouženě," upozornil francouzský obránce Jules Koundé. "Jsou velmi efektivní na míči, hodně rychle kombinují a hledají svá křídla. Je působivé, že dostali jen jeden vlastní gól, když se podíváte na jejich soupeře. Budeme muset být hodně precizní, abychom skórovali," přidal zadák Barcelony.

Francouzi v osmifinále porazili Polsko 3:1 a ve šlágru čtvrtfinálové fáze zdolali Anglii 2:1. Výběr kouče Didiera Deschampse může jako první mužstvo od Brazílie v roce 2002 postoupit do finále na dvou po sobě jdoucích světových šampionátech. To samé může dnes dokázat Chorvatsko.

"My lídři potřebujeme tým připravit na další bitvu. Je to semifinále mistrovství světa, takže musíte na hřišti nechat úplně všechno a bojovat až do konce, pokud si chcete zasloužit místo ve finále," prohlásil francouzský stoper Raphaël Varane.

Maročané nechystají zvláštní taktiku na hvězdného útočníka Kyliana Mbappého, jenž s pěti góly vede tabulku střelců turnaje. "Byla by chyba se zaměřovat pouze na Mbappého. Francouzi jsou mistry světa se špičkovými hráči. Musíme se soustředit na to, abychom my způsobili problémy jim," řekl Radžradžuí.

Několik jeho svěřenců trápí zdravotní problémy. Nejistý je start například klíčové stoperské dvojice Romain Saís, Najíf Adžuird. "Máme skvělý zdravotnický tým, který nám přináší pozitivní zprávy. Ale musíme čekat až do poslední minuty. Nikdo ještě není ze hry, ale nikdo ještě zcela nedostal zelenou," dodal sedmačtyřicetiletý francouzský rodák.

V dosavadních pěti zápasech Francie ještě s Marokem neprohrála. Poslední vzájemné utkání - příprava v roce 2007 - skončila výsledkem 2:2.

Statistické údaje před semifinále mistrovství světa ve fotbale: Francie - Maroko Výkop: středa 14. prosince, 20:00 SEČ (Chúr). Rozhodčí: Ramos - Morín, Hernández (všichni Mex.) - Fischer (video, Kan.). Umístění v žebříčku FIFA: 4. - 22. Bilance celková: 5 3-2-0 12:6. Bilance na MS: -. Předpokládané sestavy: Francie: Lloris - Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez - Tchouaméni, Rabiot - Dembélé, Griezmann, Mbappé - Giroud. Maroko: Bunú - Hakimí, Jamík, Adžuird, Attíat-Allá - Únahí, Amrabat, Amallá - Zijach, Nasjrí, Búfál. Absence z aktuální nominace: L. Hernandez (zranění), Benzema (rekonvalescence) - Adžuird, Mazráví, Saís (všichni nejistý start), Chaddíra (trest za ČK). Nejlepší střelci z aktuální nominace: Giroud (53) - Zijach (19). Nejlepší střelci na turnaji: Mbappé (5) - Nasjrí (2). Zajímavosti: - Francie v dosavadních 5 zápasech s Marokem neprohrála, poslední vzájemné utkání (příprava v roce 2007) skončilo výsledkem 2:2 - Francie na katarském turnaji ve skupině zvítězila nad Austrálií 4:1 a nad Dánskem 2:1 a podlehla Tunisku 0:1, v osmifinále porazila Polsko 3:1 a ve čtvrtfinále Anglii 2:1 - Maroko na letošním šampionátu ve skupině s Chorvatskem remizovalo 0:0, porazilo Belgii 2:0 a Kanadu 2:1, v osmifinále po výsledku 0:0 vyřadilo na penalty Španělsko a ve čtvrtfinále zdolalo Portugalsko 1:0 - Francie obhajuje zlato, MS vyhrála také v roce 1998 - Francie může jako první tým od Brazílie v roce 2002 postoupit do finále na dvou po sobě jdoucích MS, to samé může dnes dokázat Chorvatsko - Maroko je historicky prvním africkým i arabským mužstvem v semifinále MS - Maroko je třetím týmem v semifinále MS mimo Evropu a Jižní Ameriku (v roce 1930 se to povedlo USA a v roce 2002 Jižní Koreji) a může se stát prvním finalistou - Francie na MS prohrála jediný z posledních 12 zápasů - Maroko má na letošním šampionátu s jediným obdrženým gólem nejlepší obranu spolu s Tuniskem, navíc inkasovalo pouze vlastní branku - Maroko a Chorvatsko na katarském turnaji jako jediné dva týmy neprohrály - Maroko 12x za sebou neprohrálo a v posledních 9 duelech inkasovalo jediný gól - Mbappé (Francie) vede s 5 góly střeleckou tabulku letošního MS - ve Francii působí Maročané Abuchlál (Toulouse), Búfál a Únahí (oba Angers), Darí (Brest) a Hakimí (PSG)