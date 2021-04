Fotbalisté ManCity po obratu vyhráli úvodní semifinále LM na hřišti PSG 2:1

Paříž - Fotbalisté Manchesteru City vyhráli po obratu úvodní semifinále Ligy mistrů na hřišti Paris St. Germain 2:1. Domácí poslal do vedení po čtvrthodině hry Marquinhos, ale v 64. a 71. minutě Kevin De Bruyne a Rijád Mahriz otočili skóre. Od 77. minuty navíc francouzský celek hrál bez vyloučeného Idrissy Gueyeho. Odveta se uskuteční příští úterý v Anglii.

"Citizens" neprohráli s Pařížany ani čtvrtý duel v evropských pohárech. Vítěz se ve finále utká s Realem Madrid, nebo Chelsea, jejichž úterní souboj ve Španělsku skončil 1:1. Finále je na programu 29. května v Istanbulu.

"Začali jsme dobře, ale po inkasované brance jsem cítili tlak. Spousta hráčů hrála semifinále poprvé. Závěrečných deset minut prvního poločasu bylo dobrých, druhá půle pak ve všech ohledech vynikající. Dva venkovní góly jsou velmi důležité. Za šest dnů nás ale čeká těžká práce," řekl v rozhovoru pro uefa.com trenér City Pep Guardiola.

V domácí sestavě nechyběl nejlepší kanonýr týmu v soutěži Mbappé, který o víkendu kvůli zranění nedohrál ligový duel s Metami. Po pětizápasové absenci se vrátil uzdravený stoper Marquinhos.

Jako první zahrozili v 13. minutě Pařížané, ale Neymarovu ránu pod břevno Ederson vytáhl. O dvě minuty později se domácí radovali. Kapitán Marquinhos naběhl na Di Maríův rohový kop a hlavou na vzdálenější tyč nedal Edersonovi šanci.

Za hosty poté zahrozil Silva, ale jeho zakončení z úhlu k tyči si brankář Navas pohlídal. V závěru úvodního poločasu se neprosadil ani Foden.

Manchester srovnal v 64. minutě, když De Bruyneho centr do vápna propadl až do sítě. "Pro gólmana to bylo nesmírně složité, protože vždycky očekává, že balon někdo tečuje," prohlásil kapitán De Bruyne.

O sedm minut později Mahriz z přímého kopu dokonal obrat. Šanci na závěrečný tlak PSG zmařil Gueye, který ostře přišlápl Gündoganovi lýtko a dostal červenou kartu. "Citizens" od prosince vyhráli venku 18. soutěžní duel za sebou, čímž vylepšili anglický rekord.

"Bylo to utkání dvou rozdílných poločasů. V prvním jsme si vedli dobře, vytvořili si šance a zasloužili si vést, ve druhém byl ale Manchester lepší. Oba góly jsme inkasovali nešťastnou náhodou, ale vytvořili si toho víc," uvedl domácí kouč Mauricio Pochettino.

Paris St. Germain - Manchester City 1:2 (1:0)

Branky: 15. Marquinhos - 64. De Bruyne, 71. Mahriz. Rozhodčí: Brych - Borsch, Lupp - Fritz (video, všichni Něm.). ŽK: Paredes, Neymar - Cancelo, De Bruyne. ČK: 77. Gueye (PSG). Bez diváků.

Sestavy:

PSG: Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker - Gueye, Paredes (83. Herrera) - Di María (80. Danilo), Verratti, Neymar - Mbappé. Trenér: Pochettino.

Manchester: Ederson - Walker, Stones, Dias, Cancelo (61. Zinčenko) - Gündogan, Rodri, De Bruyne - Mahriz, Silva, Foden. Trenér: Guardiola.