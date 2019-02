Londýn - Fotbalisté Manchesteru City obhájili triumf v anglickém Ligovém poháru. Svěřenci trenéra Pepa Guardioly ve finále porazili Chelsea po bezbrankovém duelu 4:3 na pokutové kopy. Rozhodující penaltu proměnil Raheem Sterling.

V závěru nastavení se o velký poprask postaral brankář Kepa Arrizabalaga, kterého vloni Chelsea koupila za rekordních 72 milionů liber, když odmítl uposlechnout kouče Maurizia Sarriho. Španělský gólman, jehož zdánlivě trápily křeče, ignoroval výzvu ke střídání a zpochybnil trenérovu autoritu. Roztržka na lavičce londýnského klubu vyvolala pochybnosti o další budoucnosti italského kouče.

Sarri se po zápase snažil situaci uklidnit. "Bylo to velké nedorozumění, protože jsem měl dojem, že má křeče. Takže jsem nechtěl, aby šel brankář v takovém stavu na penalty," řekl kouč novinářům. "Brankář se jen snažil říct, že je na penalty fit. Bylo to velké nedorozumění. Kepa měl pravdu, ale řešil to špatně. Budeme si o tom muset promluvit," dodal.

V prvním poločase se do vážnější šance nedostal ani jeden z týmů. Po změně stran překonali fotbalisté City brankáře Arrizabalagu, ale rozhodčí kvůli ofsajdu gól neuznal. Na straně Chelsea zahodil gólovou příležitost Kanté, který z malého vápna přestřelil.

Po 90 minutách se vítěz na stadionu Wembley nenašel a na řadu přišlo prodloužení. V tom mohl dvakrát skórovat ve skvělé formě hrající útočník Agüero, ale pokaždé jeho střelu zneškodnil skvělým zákrokem Arrizabalaga.

Penaltovou loterii začala Chelsea a hned první pokus neproměnil Jorginho. Na konci třetí série pak nedal Sané a stav byl vyrovnaný. Vzápětí ale napálil míč pouze do tyče Luiz a nabídnutou výhodu už fotbalisté City nepustili. Sérii zakončil v pátém rozstřelu úspěšným pokusem Sterling a zařídil tak oslavy pro svůj tým.

Fotbalisté Manchesteru City se z Ligového poháru radovali za posledních šest let hned čtyřikrát. V loňském roce porazili ve finále Arsenal 3:0. Chelsea tuto soutěž vyhrála před čtyřmi lety, kdy ve finále zdolala Tottenham 2:0.

Anglický fotbalový Ligový pohár - finále:

Chelsea - Manchester City 0:0, pen. 3:4.