Fotbalisté Manchesteru City a Sevilly se dnes utkají o evropský Superpohár

Pireus (Řecko) - Fotbalisté Manchesteru City a FC Sevilla se dnes v Pireu utkají o Superpohár UEFA. Zatímco anglický šampion si o tuto trofej zahraje poprvé, španělský klub už posedmé. Sevilla ale dosud uspěla jen v roce 2006, poté pětkrát prohrála. Souboj vítězů Ligy mistrů a Evropské ligy začne na stadionu Olympiakosu v 21:00 SELČ.

Manchester City, který v červnu poprvé ovládl Ligy mistrů, vstoupí do Superpoháru v roli velkého favorita. Sázkové kanceláře na jeho triumf po 90 minutách aktuálně nabízejí nízký kurz okolo 1,35:1 až 1,4:1.

City vyhráli všechny čtyři vzájemné zápasy v soutěžích UEFA včetně dvou loňských soubojů ve skupině Ligy mistrů. Svěřenci trenéra Josého Luise Mendilibara, který na konci května dovedl Sevillu k sedmému prvenství v Evropské lize, ale touží favorita zaskočit.

"Sevilla ví, jak hrát velké zápasy v evropských soutěžích. Stejně jako říkáme, že Real Madrid je obvykle favorit na vítězství v Lize mistrů, Sevilla je favoritem Evropské ligy. To, co v této soutěži dokázala, je neuvěřitelné," uvedl pro web City španělský trenér Pep Guardiola, kterého čeká souboj s krajany.

"Kouče Mendilibara znám z dob svého působení v Barceloně. Když vidíte hrát jeho tým, okamžitě poznáte, že jde o jeho mužstvo. Rychle se dostávají dopředu, využívají křídla, dávají do vápna hodně centrů, agresivně se dostávají do šestnáctky. Ve vyřazovací fázi Evropské ligy porazili Manchester United, ve finále uspěli proti AS Řím s (trenérem) Josém Mourinhem, proti jehož týmu se vždy těžko hraje. Bude to skvělý Superpohár," dodal Guardiola, kterému bude scházet zraněná opora Kevin de Bruyne. O víc budou City spoléhat na svého nejlepšího střelce Erlinga Haalanda.

Sevilla se do Superpoháru zatím pokaždé dostala jako vítěz Evropské ligy či dřívějšího Poháru UEFA. V roce 2006 porazila Barcelonu 3:0, ale poté pětkrát prohrála, naposledy před třemi lety. Superpohár bude mít podeváté z posledních 10 sezon španělské zastoupení aspoň v jednom z účastníků. Vloni Real Madrid porazil Frankfurt 2:0.

"City byli v minulé sezoně o parník nejlepším klubem světa, bude to strašně těžký zápas. Když hrajete proti takhle velkým týmům, rozhoduje každý detail, každá přihrávka. Mají tak skvělé hráče, že dokážou potrestat každou chybu," řekl webu UEFA záložník Sevilly Ivan Rakitič.

"Musíme se pokusit předvést perfektní výkon, i když je začátek sezony. Jsem přesvědčený, že budeme mít příležitosti na to skórovat a vyhrát. Stát se může cokoliv. Doufejme, že přivezeme domů do Sevilly další trofej," dodal pětatřicetiletý chorvatský středopolař.