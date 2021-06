Fotbalisté mají volnější den, čekají je regenerace a doplňkové sporty

Praha - Čeští fotbalisté dnes mají v Praze v rámci přípravy na sobotní čtvrtfinále mistrovství Evropy s Dánskem v Baku volnější den. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého dnes nebudou trénovat a místo toho je čekají regenerace a doplňkové sporty. Reprezentanti si také na videu rozebrali nedělní vítězné osmifinále s Nizozemskem a od středy se už začnou chystat na Dány.

"Dnešní den je takový individuálnější. Každý si udělá, co potřebuje. Máme k dispozici regeneraci, venkovní prostory. Takže si půjdeme zahrát nějaký regenerační sport jako tenis, basket nebo beach volejbal, něco vymyslíme. Dnes ještě dobíhá regenerace, těch 48 hodin po zápase, takže hodně hráčů ještě bude i v péči fyzioterapeutů. A od zítra se postupně začneme chystat na čtvrtfinále s Dánskem," řekl v on-line rozhovoru s novináři záložník Antonín Barák.

Jeho tým se po nedělní výhře 2:0 nad Nizozemci v Budapešti ihned po utkání vrátil zpět do Prahy, kde má během Eura kvůli koronavirovým omezením po Evropě základnu. K jednotlivým zápasům reprezentanti létají.

"Včera jsme si vyhodnocovali naše osmifinále a od zítřka se začneme maximálně připravovat na Dánsko. Dnes se to řešit nebude, všichni si od toho chtějí spíš trochu odpočinout," uvedl Barák. "Každopádně Dánsko je hrozně silný soupeř. Hrají velmi zajímavý fotbal s velkou náročností, mají dobře vyváženou ofenzivu s defenzivou," podotkl Barák.

Se spoluhráči v pondělí sledovali nečekanou osmifinálovou prohru Francie na penalty se Švýcarskem. "Koukali jsme na to s klukama na pokoji. Musím říct, že to pro mě bylo obrovské překvapení, nečekal jsem to. Ještě když Francouzi vedli 3:1. Spíš jsem čekal, že přidají čtvrtý gól, že to Švýcaři otevřou a vyniknou například schopnosti Mbappého. Myslím, že to podcenili, a jak dali Švýcaři na 3:2, dostali je pod tlak. Úžasný zápas, včera oba dva duely byly skvělé," připomněl Barák pondělní podvečerní výhru Španělska nad Chorvatskem 5:3 po prodloužení.

Reprezentanti se budou připravovat v Praze do čtvrtka, kdy odletí do dějiště sobotního utkání Baku. Tým absolvuje nejdelší cestu v rámci Eura, ázerbájdžánská metropole je vzdálena téměř tři tisíce kilometrů. Hráči se navíc budou muset vyrovnat s dvouhodinovým časovým posunem.

V pátek si mužstvo na tamním Olympijském stadionu, kam může kvůli koronavirovým omezením dorazit zhruba 31 tisíc diváků, zatrénuje. Utkání má výkop v sobotu v 18:00 SELČ.