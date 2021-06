Fotbalisté mají v přípravě na osmifinále volnější den

Praha - Čeští fotbalisté se v Praze připravují na nedělní osmifinále mistrovství Evropy v Budapešti proti Nizozemsku a na programu mají volnější den. Svěřenci kouče Jaroslava Šilhavého dnes nebudou trénovat a čeká je teambuildingová aktivita. Na videu už si mužstvo rozebralo úterní porážku 0:1 s Anglií v závěrečném utkání skupiny.

"Dnes máme teambuilding, trošičku si asi i odpočineme. Dneska takový volnější den, volnější program. A od zítřka do toho zase šlápneme," řekl na on-line tiskové konferenci český obránce Aleš Matějů.

"Hráči vyrazí za jednou aktivitou. Po návratu na hotel k tomu dodáme veškeré informace," doplnil mluvčí reprezentace Petr Šedivý. Národní mužstvo je během šampionátu kvůli koronavirové pandemii v takzvané bublině a nesmí přijít do kontaktu s veřejností.

Český tým do osmifinále postoupil jako druhý z čtyř nejlepších celků na třetích místech, které ve vyřazovací fázi doplnily první dvě mužstva z každé skupiny. Reprezentanti postupně na úvod Eura vyhráli 2:0 nad Skotskem, poté remizovali 1:1 s Chorvatskem a v úterý prohráli 0:1 s Anglií.

"Včera už jsme měli video ze zápasu, už jsme si to rozebrali. Víme, že do ofenzivní části to není úplně ideální, ale myslím, že se to zlepší a můžeme Holandsko hodně potrápit," řekl Matějů.

Jeho tým má během Eura základnu v Praze, kde trénuje a k jednotlivým utkáním létá. Původně měli reprezentanti pobývat na kemp v Edinburghu, ale kvůli hrozbě karantény pro celé mužstvo i v případě pouze jednoho pozitivního testu na koronavirus jej zrušili.

"Samozřejmě ty přesuny nejsou jednoduché. Ale takovouhle situaci mají všechny týmy, je to tak, jak to je. My to musíme brát a pokračujeme v tom. Teď jsme došli do důležité části, teď jsou to příjemné starosti. Když se postoupí, bude to super a práce je pak o něco jednodušší," uvedl Matějů.

Utkání s Nizozemskem má v neděli výkop v 18:00. V pátek ještě budou reprezentanti trénovat v Praze a do Budapešti se přesunou v sobotu. Následně je odpoledne v Puskás Aréně bude čekat tradiční předzápasový trénink.