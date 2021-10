Fotbalisté Liverpoolu dekasovali po Salahově hattricku Manchester United 5:0

Londýn - Fotbalisté Liverpoolu deklasovali v utkání 9. kola anglické ligy Manchester United na jeho hřišti 5:0 a posunuli se v tabulce soutěže na druhé místo bod za vedoucí Chelsea. O triumfu "Reds" rozhodl na Old Trafford hattrickem Muhammad Salah, další branky přidali Naby Keita a Diogo Jota. Domácí dohrávali od 60. minuty bez vyloučeného Paula Pogby a jsou po druhé ligové prohře za sebou se 14 body sedmí.

V dalším utkání porazil West Ham díky brance Michaila Antonia v londýnském derby Tottenham 1:0. Na výhře měl podíl i Tomáš Souček, který odehrál celý zápas. Leicester pak získal tři body za vítězství 2:1 na hřišti Brentfordu.

Liverpool měl na hřišti Manchesteru United výborný vstup do utkání a už v páté minutě našel Salah po rychlém přechodu do útoku Keitu, který prostřelil De Geu. O sedm minut později zvýšil náskok "Reds" Jota, který dopravil do sítě v pádu centr Alexandera-Arnolda.

Domácí svěřenci kouče Solskjaera mohli snížit po střelách Shawa nebo Greenwooda, ale ani jeden z nich gólmana Alissona nepřekonal. Do přestávky tak udeřili ještě dvakrát hosté, konkrétně kanonýr Salah.

Egyptský útočník nejprve dopravil do brány střílený centr Keity a v nastaveném čase první půle zvýšil po další rychlé souhře svých spoluhráčů už na 4:0. United inkasovali čtyři branky v první půli poprvé v historii Premier League.

Salah pak završil hattrick pět minut po přestávce, kdy zužitkoval další rychlý brejk a přihrávku Hendersona. Stal se tak prvním hráčem od roku 2003, který v dresu soupeře zaznamenal na Old Trafford tři branky. Se 106 góly se navíc stal nejlepším africkým střelcem Premier League, kdy překonal Didiera Drogbu (104).

"Rudým ďáblům" pak nebyl uznán po konzultaci s videorozhodčím Ronaldův gól a od 60. minuty hráli bez vyloučeného Pogby. Utržili tak doma od Liverpoolu nejhorší porážku v historii a poprvé od roku 1955 prohráli doma o pět branek, aniž by sami skórovali.

Před United se v tabulce dostali po výhře nad Tottenhamem i hráči West Hamu. Ti si připsali třetí triumf v nejvyšší soutěži z posledních čtyř zápasů a posunuli se se 17 body na čtvrté místo. Na vedoucí Chelsea ztrácejí pět bodů. Tottenham prohrál v lize počtvrté z posledních šesti utkání a má 15 bodů.

Ve vyrovnaném londýnském derby mohl v první půli otevřít skóre Fornals, ale jeho pohotový pokus vyrazil brankář Lloris. Blízko branky byl v 35. minutě také Souček, ale těsně minul. Na druhé straně zase mohl před přestávkou udeřit Kane, ale i proti němu se blýskl zákrokem gólman Fabiaňski.

Rozhodnutí přinesl v 72. minutě Antonio, který si naběhl na rohový kop a nedal Llorisovi šanci. Jamajský útočník se prosadil proti Tottenhamu už pošesté v kariéře.

Další čeští reprezentanti do utkání nezasáhli. Vladimír Coufal nenastoupil kvůli poraněným tříslům a Alex Král chyběl v sestavě poté, co měl v minulém týdnu navzdory absolvovanému očkování pozitivní test na koronavirus.

Cenné vítězství vybojoval Leicester, jenž po trefách Tielemase a Maddisona vyhrál 2:1 na hřišti Brentfordu. Domácím nestačila ani trefa Jörgensena. "Lišky" bodovaly v lize počtvrté za sebou a jsou se 14 body deváté.

Anglická fotbalová liga - 9. kolo:

Brentford - Leicester 1:2 (60. Jörgensen - 14. Tielemans, 73. Maddison), West Ham United - Tottenham 1:0 (72. Antonio), Manchester United - Liverpool 0:5 (38., 45.+5 a 50. Salah, 5. Keita, 13. Jota).

Tabulka:

1. Chelsea 9 7 1 1 23:3 22 2. Liverpool 9 6 3 0 27:6 21 3. Manchester City 9 6 2 1 20:4 20 4. West Ham United 9 5 2 2 16:10 17 5. Brighton 9 4 3 2 9:9 15 6. Tottenham 9 5 0 4 9:13 15 7. Manchester United 9 4 2 3 16:15 14 8. Everton 9 4 2 3 15:14 14 9. Leicester 9 4 2 3 15:15 14 10. Arsenal 9 4 2 3 10:13 14 11. Wolverhampton 9 4 1 4 9:9 13 12. Brentford 9 3 3 3 11:9 12 13. Aston Villa 9 3 1 5 13:15 10 14. Watford 9 3 1 5 12:17 10 15. Crystal Palace 9 1 6 2 11:14 9 16. Southampton 9 1 5 3 8:12 8 17. Leeds 9 1 4 4 8:16 7 18. Burnley 9 0 4 5 7:15 4 19. Newcastle 9 0 4 5 11:20 4 20. Norwich 9 0 2 7 2:23 2