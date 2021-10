Fotbalisté Liberce zdolali Olomouc 2:0 a v lize bodovali po dvou porážkách

Liberec - Fotbalisté Liberce ve 12. kole první ligy zvítězili nad Olomoucí 2:0. Domácí poslal v 15. minutě do vedení premiérovým gólem v nejvyšší soutěži Christian Frýdek a po pauze přidal pojistku z penalty Júsuf Hilál. Slovan bodoval po dvou porážkách a posunul se na 12. místo neúplné tabulky. Sigma venku v lize podruhé za sebou prohrála 0:2 a může přijít o šestou příčku. Hanáci mají k dobru středeční dohrávku na Slavii.

"Musím být spokojený, splnili jsme hlavní cíl - vyhrát. Pro nás to bylo důležité utkání, abychom se po dvou porážkách trochu zvedli se sebevědomím. Jsem rád, že se nám to podařilo," řekl na tiskové konferenci trenér Slovanu Luboš Kozel.

Liberečtí začali aktivněji a v 15. minutě po kombinační akci otevřeli skóre. Havelka vysunul kolmicí Gebre Selassieho, jehož přihrávku přepustil Hilál na Frýdka a ten povedenou střelou přímo do horního rohu překonal Macíka. Dvaadvacetiletý záložník si při svém osmém ligovém startu připsal první gól.

"Celá ta akce byla moc hezká. Havelka to dával Theovi, Júsuf to výborně pustil. Včera jsme na tréninku dělali podobné akce. Júsuf to několikrát pouštěl a já na to nebyl překvapený. Dnes už jsem to čekal a zaplaťpánbůh, že jsem to trefil takhle," popsal Frýdek.

"První patnáctiminutovka byla určující. Vstoupili jsme do utkání strašně vlažně, soupeř byl agresivnější, aktivnější. Byť si nevypracoval množství brankových příležitostí, byl to podle mě důležitý faktor pro vstřelení první branky, která byla krásná. V těchto zápasech první branka určuje ráz utkání," uvedl kouč Sigmy Václav Jílek.

Hanáci měli do poločasu dvě velké šance na vyrovnání. Ve 23. minutě se však sám před brankářem Knoblochem neprosadil González a za další tři minuty po odrazu po podobné situaci v úniku neuspěl ani Hála, který nepřidal svůj sedmý gól v ligové sezoně. Chvíli před pauzou si na opačné straně na hraně vápně zpracoval Hilál míč na prsou, z voleje vypálil a radost z úchvatné trefy mu pokazilo břevno.

"Z mého pohledu rozhodla efektivita a produktivita týmů. Po inkasované brance jsme byli do konce poločasu lepším týmem. Měli jsme dvě vyložené šance, Pablo a Hála, bohužel jsme nedali," litoval Jílek.

V 54. minutě zachránil hosty Macík, který vyškrábl Koscelníkovu střelu do horního rohu. Za čtyři minuty si už domácí pojistili vedení. Zifčák ve vápně trefil Chaluše a sudí Batík po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace ze záznamu nařídil penaltu pro Slovan. Bahrajnský útočník Hilál poslal brankáře na opačnou stranu a s přehledem zvýšil.

Chvíli nato mohl přidat třetí gól Matoušek, ale před Macíkem zamířil vedle. V 74. minutě vypálil na opačné straně Zmrzlý a Liberec potřetí v zápase podržel brankář Knobloch. Hanáci po prostřídání přidali, ale zdramatizovat závěru už nedokázali. Liberec v lize zdolal Sigmu po pěti porážkách za sebou.

"V druhé půli asi darovaná penalta, ten zákrok jsem na tu dálku neviděl. Pak jsme měli velmi dobré příležitosti, abychom to minimálně zdramatizovali. Závěr už Liberec uhrál zkušeně," prohlásil Jílek.

Hlasy po utkání:

Luboš Kozel (trenér Liberce): "Musím být spokojený, splnili jsme hlavní cíl - vyhrát. Pro nás to bylo důležité utkání, abychom se po dvou porážkách trochu zvedli se sebevědomím. Jsem rád, že se nám to podařilo. První poločas to bylo vyrovnané, chvilku jsme byli lepší my, chvilku Sigma. Nám se podařilo dát gól po krásné akci, za což jsem rád. Za to, že jsme se po delší době prosadili ze hry i fotbalově. V dalších fázích jsme měli trochu takticky problémy v defenzivě a dvakrát nám musel pomoci Milan Knobloch. Sigma měla dvě vyložené šance. My jsme zahrozili až v závěru poločasu hezkou střelou Júsufa do břevna. V druhém poločase jsme si vytvořili takový mini tlak a po několika standardkách jsme si vynutili penaltu, ze které jsme odskočili do dvoubrankového vedení. Pak nás ještě jednou podržel Milan zákrokem nohou."

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Pro mě byla určující první patnáctiminutovka. Vstoupili jsme do utkání strašně vlažně, málo aktivně, řekl bych až bojácně. Soupeř byl agresivnější, aktivnější. Byť si nevypracoval množství brankových příležitostí, byl to podle mě důležitý faktor pro vstřelení první branky, která byla krásná. To bylo zásadní, v těchto zápasech první branka určuje ráz utkání. Po inkasované brance jsme byli do konce poločasu lepším týmem. Měli jsme dvě vyložené šance, Pablo a Hála, bohužel jsme nedali. V druhé půli asi darovaná penalta, ten zákrok jsem na dálku neviděl. Pak jsme měli velmi dobré příležitosti, abychom to minimálně zdramatizovali. Závěr už Liberec uhrál zkušeně. Z mého pohledu rozhodla efektivita a produktivita týmů."