Fotbalisté Liberce začali zimní přípravu zatím beze změn v kádru

Liberec - Zatím beze změn v kádru oproti podzimní části sezony zahájili zimní přípravu fotbalisté Liberce. Slovan už v minulých dnech definitivně opustil obránce Taras Kačaraba, který po ročním hostování ve Slavii zamířil do Edenu natrvalo na přestup. Trenér Severočechů Luboš Kozel nevyloučil posílení kádru.

"Dnes jsme se sešli prakticky ve stejném složení, jako jsme končili na podzim. Ale přestupové okno teprve začíná a je možné, že k nějakým změnám dojde," řekl Kozel v nahrávce pro média.

Liberečtí vzhledem k nezvykle teplému počasí netradičně zahájili zimní přípravu na přírodní trávě. "To bych tady v Liberci fakt nečekal. Letos je ta zima taková jiná, takže jsme za to byli rádi. Hráči určitě raději trénují na přírodní trávě než na umělce," uvedl Kozel.

Po podzimu devátý tým prvoligové tabulky navzdory aktuálním příznivým klimatickým podmínkám dvakrát během zimní přípravy odcestuje na soustředění do Turecka. "I když to teď nevypadá, obvykle tu nejsou moc příznivé klimatické podmínky. Když jsou hráči delší dobu na umělé trávě, ozývají se jim zranění. Na umělce je to jiný sport," poznamenal Kozel.