Fotbalisté Liberce vyhráli v Příbrami a poskočili na čtvrté místo

Příbram - Fotbalisté Liberce zvítězili ve 22. kole první ligy v Příbrami 2:0. Slovan rozhodl po hodině hry, kdy se během necelých dvou minut trefili Jakub Pešek a Michal Sadílek. Severočeši šest ligových zápasů po sobě neprohráli a poskočil na čtvrté místo neúplné tabulky před Jablonec, který má utkání k dobru. Příbram 10 kol po sobě nezvítězila a zůstala předposlední.

Oba trenéři překvapivě nasadili brankářské dvojky. Za Liberec chytal Knobloch, za domácí si mezi tyčemi odbyl ligovou premiéru Šiman stejně jako obránce Mezera.

Hosté měli v prvních 20 minutách navrch, ale až na nepřesné střely Peška a Karafiáta se nedostali k žádné šanci. Domácí se postupně začali herně zvedat a ve 40. minutě byli blízko k otevření skóre. Nový dalekonosnou střelou z více než 20 metrů napálil břevno.

Hosté působili v závěru první půle nervózně, trenér Hoftych si dokonce vysloužil žlutou kartu. Těsně před poločasem mohl Rabušic ztrestat hrubku domácího stopera Soldáta, ale z ostrého úhlu se mezi tyče netrefil.

Celý zápas rozhodl krátký úsek po hodině hry. V 61. minutě se po rohu z pravé strany dokázal 10 metrů před brankou výborně uvolnit v souboji Pešek a prostřelil debutujícího Šimana. Navázal tak na středeční gól, kterým zařídil Slovanu výhru 1:0 nad Českými Budějovicemi v domácím poháru.

Nedlouho po rozehraní se míč dostal zpět do příbramské šestnáctky. Z podobného místa se výborně zorientoval Sadílek a obloučkem poslal v 62. minutě míč do sítě přes shluk hráčů včetně brankáře. Liberecký záložník skóroval v druhém ligovém duelu po sobě, v minulém kole si připsal první dvě branky v české nejvyšší soutěži.

Příbram dva inkasované góly zaskočily a závěr už zdramatizovat nedokázala. S Libercem prohrála podeváté z posledních 10 vzájemných ligových duelů.

Hlasy po utkání:

Pavel Horváth (trenér Příbrami): "Nejsme v příjemné situaci. Věděli jsme, jak silnou ofenzivu Liberec má, ale v prvním poločase se nám ji dařilo eliminovat. Také oba nováčkové Mezera a Šiman svoji roli zvládli poměrně dobře. Jenže pak rozhodl náš menší důraz po přestávce. Nebyli jsme důslední a byli jsme v horším postavení než soupeř. Právě na to se v tréninku zaměřujeme. Dnes jsme i jinak poskládali obranu, ale přesto se opakovaly stejné chyby. Rozhodla první branka a šikovnost Peška, přitom celou tu situaci jsme mohli určitě lépe ubránit. Druhý gól nás zastavil zcela a v současné chvíli nemáme takovou sílu, abychom dokázali dvoubrankové manko otočit."

Pavel Hoftych (trenér Liberce): "Jednoduché to zde nebylo, o čemž se dříve přesvědčily Slavia i Plzeň. Počítali jsme s bojovností Příbrami. V prvním poločase nás soupeř dobře dostupoval a my si zbytečně komplikovali hru. Nebyli jsme spokojeni s tím, jak tým působí. I proto jsme brzy stáhli například Mosqueru, který se nedokázal příliš přizpůsobit dění na hřišti. O přestávce jsme si něco řekli, vstoupili jsme do druhého poločasu aktivněji a dvě rychlé branky zápas rozhodly."

1. FK Příbram - Slovan Liberec 0:2 (0:0)

Branky: 61. Pešek, 62. Sadílek. Rozhodčí: Petřík - Mokrusch, Hrabovský - Hocek (video). ŽK: Nový, Lalkovič - Sadílek, Hoftych (trenér). Bez diváků.

Sestavy:

Příbram: Šiman - Nový, O. Kingue, Soldát (87. Pilík), Mezera, Antwi (67. Cmiljanovič) - Tregler - Zorvan (67. Vávra), Rezek (67. Januška), Lalkovič - Voltr. Trenér: Horváth.

Liberec: Knobloch - Fukala, Chaluš, Jugas, Mikula - Karafiát (68. Rondič), Mara - Pešek (84. Purzitidis), Sadílek, Mosquera (56. Koscelnik) - Rabušič (84. Nečas). Trenér: Hoftych.