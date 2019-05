Fotbalisté Liberce vyhráli v Ostravě a jsou pátí

Ostrava - Fotbalisté Liberce ve třetím kole ligové nadstavby vyhráli 1:0 v Ostravě a posunuli se před svého soupeře na páté místo skupiny o titul, které může za určitých okolností znamenat účast v předkole Evropské ligy. Jedinou branku zápasu dal čtyři minuty před koncem Kamso Mara a odsoudil domácí ke čtvrté porážce za sebou. Baník během nepovedené série navíc nedal ani jeden gól.

Důležitý zápas dvou hlavních aspirantů na páté místo se odehrál v sychravém a deštivém počasí v pětistupňovém chladu, který se podepsal i na kvalitě zápasu. Na promočeném trávníku byli domácí v první půli aktivnější, ale bez zraněných Baroše, Jánoše a čerstvě i Diopa byla ostravská ofenzíva bezzubá.

Zodpovědnost se na sebe snažil brát aktivně hrající Holzer, který se ve 36. minutě šikovně uvolnil ve středu hřiště a jeho prudká rána z 25 metrů byla prvním nebezpečným momentem zápasu, jenž musel vyřešit liberecký gólman Nguyen.

Jinak byl ale tlak Ostravy spíše platonický a chybělo mu zakončení. Až ve 45. minutě se znovu dostal k ráně Holzer, ale po ideálním Kuzmanovičově sklepnutí, z šestnácti metrů vysoko přestřelil.

Baník lépe vstoupil i do druhé půle a hned v úvodu měl možnost jít do vedení, jenže Mešaninov ani dorážející Holzer Nguyena nepřekonali.

Jalovou převahu Ostravy mohl utnout v 59. minutě Hybš. Liberecký bek si seběhl na levém křídle za záda domácí obrany a jeho vyloženou příležitost zmařil až Laštůvka.

Neustálý déšť utopil i náznaky kombinačního fotbalu, utkání oba týmy spíše jen dobojovaly. Jednu šanci Baník ještě měl: v 75. minutě přistál ideální centr na hlavě střídajícího Šašinky, který však hlavičkou z malého vápna minul.

V závěru se už rodily nebezpečné situace jen po standardních situacích a jedna z nich také rozhodla. Čtyři minuty před koncem se po rohovém kopu v závaru opřel do odraženého míče Mara a vstřelil jediný gól.

Ostrava takřka vzápětí po velké skrumáží v libereckém vápně mohla srovnat, ale Procházkova střela přes hlavu orazítkovala jen břevno. Ostrava v třetím vzájemném utkání na jaře s Libercem poprvé prohrála a přenechala Slovanu páté místo, které může v případě triumfu Slavie ve finále poháru znamenat účast v kvalifikačním utkání o Evropskou ligu s vítězem prostřední nadstavbové skupiny.

Hlasy po utkání:

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "Bylo to vyrovnané utkání, vyhrál šťastnější tým, který dotlačil do sítě vypadnutý balon. My jsme takových situací měli taky několik. Hráči odevzdali maximum, jiné k dispozici už nemáme. Je to smutné, že v závěru ztrácíme šesté místo. Hrát s horní čtyřkou je obrovsky těžké, uvidíme, v jakém rozpoložení budou ta další mužstva."

Zsolt Hornyák (trenér Liberce): "Udělali jsme možná klíčový krok k pohárové Evropě. Hned po prohře na Spartě rezonovala v kabině jediná věc: vítězství nad Baníkem. A jsme rádi, že jsme to dnes na hřišti dokázali. Pořád to ale ještě nic neznamená a bude velmi důležité to potvrdit s Plzní. Mužstvo je skromné a cílevědomé, už myslíme na další zápas."

Baník Ostrava - Slovan Liberec 0:1 (0:0)

Branka: 86. Mara. Rozhodčí: Matějček - Moláček, Myška. ŽK: Kuzmanovič, Mešaninov, O. Šašinka - Musa, Kozák, Hybš. Diváci: 5115.

Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Procházka, Stronati, Fleišman - Holzer, Mešaninov, Jirásek (89. Šindelář), Fillo - Hrubý - Kuzmanovič (69. O. Šašinka). Trenér: Páník.

Liberec: Nguyen - Fukala, Kačaraba, Mara, Hybš - Breite - Potočný, Nešický (72. Pešek), Musa, Sýkora (90. Karafiát) - Kozák (84. Pázler). Trenér: Hornyák.