Fotbalisté Liberce vyhráli v Mladé Boleslavi díky Sadílkově gólu 1:0

Mladá Boleslav - Fotbalisté Liberce zvítězili v 29. kole první ligy v Mladé Boleslavi 1:0. O triumfu hostů rozhodl v 26. minutě Michal Sadílek. Slovan podruhé za sebou naplno bodoval a od července 2016 neprohrál v nejvyšší soutěži s Boleslaví desetkrát za sebou, z toho devětkrát zvítězil. Středočeši v posledních dvou kolech nebodovali, v tabulce zůstali na 14. místě a od pásma sestupu je nadále dělí sedm bodů.

Liberci kvůli čtyřem žlutým kartám chyběli záložník Pešek a útočník Rondič, zranění pak do hry nepustilo stoperskou dvojici Chaluš, Jugas a s devíti brankami nejlepšího týmového střelce v ligové sezoně Rabušice.

V 11. minutě záložník Zmrhal, který nastoupil do 200. ligového zápasu, nacentroval do vápna na Jiřího Klímu, ale mladoboleslavský útočník špičkou kopačky hostujícího gólmana Knoblocha výrazněji neohrozil.

O čtvrt hodiny později Slovan vstřelil vítězný gól. Domácí stoper Křapka hlavou odvrátil míč na hranici vápna k Sadílkovi, na jehož skákavou střelu z voleje k tyči brankář Šeda nestačil. Sadílek zaznamenal pátý gól v ligové sezoně.

V závěru úvodního dějství domácí Škoda po přihrávce za obranu neprostřelil Knoblocha a po něm neuspěl také Jiří Klíma. Neujala se ani Škodova prudká rána z hranice šestnáctky.

Domácí vstoupili aktivně i do druhého poločasu, jenže Takács zblízka hlavičkoval nad. Poté si dlouho žádný z týmů nevytvořil větší příležitost. Mezitím si za hosty odbyl ligový debut útočník Diamé, který ale po 24 minutách vystřídal.

Až v 86. minutě se zrodila další šance, střelu střídajícího Budínského z otočky však Knobloch vytáhl na tyč. Liberec v Boleslavi zvítězil ve čtvrtém ligovém duelu po sobě.

Hlasy po utkání:

Karel Jarolím (trenér M. Boleslavi): "Liberci stačily dvě střely na bránu, z toho jedna skončila gólem po naší fatální chybě. Měli jsme balon na odehrání v šestnáctce a místo toho, abychom to sehráli bezpečně, odhlavičkujeme ho na hranici pokutového území. Liberec toho dokázal využít a dostal se do vedení. Měli jsme nějaké náznaky v závěru prvního poločasu, ale nebyli jsme dostatečně důslední, abychom dokázali některou z šancí proměnit. Vstup do druhé půle z naší strany nebyl špatný, chtěli jsme Liberec víc zatlačit. Škoda, že se nám po rohovém kopu nepodařilo vyrovnat, Laco Takács to měl na hlavě. Pak už to byl víceméně zmar. Ještě v závěru měl Lukáš Budínský šanci, kterou gólman vyrazil na tyč. Na víc jsme se nezmohli."

Pavel Hoftych (trenér Liberce): "Velmi těžké utkání pro nás, hlavně kvůli personálním změnám. Vypadli nám důležití hráči do obranné i útočné fáze. Měli jsme hodně změn a navíc málo času po středečním návratu z Opavy. Boleslav hraje hodně podobný styl jako my, hodně balonů do hroťáků. Mají na to dva vhodné typy Škodu a Klímu. Byly tam propadlé míče, které pro nás představovaly nebezpečí, ale dokázali jsme všechno vyřešit. Z jednoho odraženého balonu jsme dali branku Sadílkem. Druhý poločas Boleslav logicky tlačila, protože potřebuje body. Ubývaly nám síly, ale musím hráče pochválit za týmový výkon a za to, že do toho šli jako jeden muž. Dočkali jsme se za to sladkého vítězství."

FK Mladá Boleslav - Slovan Liberec 0:1 (0:1)

Branka: 26. Sadílek. Rozhodčí: Berka - Leška, Poživil - Lerch (video). ŽK: Budínský, Jakub Klíma, Takács, Jarolím (trenér) - Knobloch. Bez diváků.

Sestavy:

M. Boleslav: Šeda - Douděra, Křapka, Jakub Klíma, Preisler - Ladra (64. Malínský), Takács, Matějovský (83. Budínský), Zmrhal (73. Skalák) - Jiří Klíma (64. Drchal), Škoda. Trenér: Jarolím.

Liberec: Knobloch - Fukala, Karafiát, Purzitidis, Mikula - Mara, Faško, Sadílek (90.+1 Michal) - Koscelník, Matoušek (67. Diamé, 90.+1 Cancola), Mosquera (73. Nečas). Trenér: Hoftych.