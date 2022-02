Fotbalisté Liberce v podještědském derby remizovali 1:1 s Jabloncem

Liberec - Fotbalisté Liberce remizovali ve 23. kole první ligy s Jabloncem 1:1. Skóre v podještědském derby otevřel v 54. minutě z penalty Michael Rabušic, v 77. minutě pak vyrovnal střídající Michal Černák. Slovan pět ligových zápasů za sebou nezvítězil a v neúplné tabulce je devátý. Jablonec v jarní části sezony ještě neprohrál a patří mu 12. místo.

"Myslím, že je to asi zasloužená remíza. Může nás mrzet, že jsme neudrželi vedení. Soupeř byl v závěru kvalitnější, lepší a dokázal vyrovnat," řekl na tiskové konferenci trenér Slovanu Luboš Kozel.

V Liberci, kde se před výkopem na podporu Ukrajiny čelící ruskému útoku držela minuta ticha, se hrálo na velmi těžkém terénu. Od úvodu bylo k vidění množství soubojů a jen minimum větších šancí. V 35. minutě napálil z dálky odražený míč Koscelník, ale jablonecký brankář Hanuš zasáhl.

Šest minut po přestávce se po Frýdkově centru odrazil míč od země do ruky Zeleného. Sudí Berka po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace ze záznamu nařídil penaltu. Rabušic nezaváhal a poslal Liberec do vedení. Dvaatřicetiletý útočník zaznamenal jubilejní 50. gól v ligové kariéře.

"Věřil si, vzal si to, proměnil. Takže splnil svoji úlohu," uvedl Kozel, který dříve působil v Jablonci. "Jestli rozhodčí penaltu viděl, měl ji rovnou písknout. Pak se čeká na video. Mě už nikdo na pravidlovou komisi prostě příště nedostane, byla to pro mě hodina ztraceného života. Aby mi někdo vysvětloval úhly 90 nebo 70 stupňů, to po mně fakt nikdo nemůže chtít," řekl jablonecký trenér Petr Rada.

Úvodní gól zápasu viditelně pomohl. Rabušic z dorážky hlavičkoval nad, na opačné straně neuspěl hostující Kubista. Domácí brankář Knobloch pak po hodině hry vychytal i Silného, který nebezpečně pálil z úhlu.

Jablonec se díky zvýšené aktivitě vyrovnání přece jen dočkal. V 77. minutě po Pilařově obloučku za obranu stihl Kadlec míč posunout před Knoblochem a střídající Černák doklepl balon do odkryté branky. Osmnáctiletý záložník skóroval poprvé v ligové kariéře.

"Užívám si to hodně. Viděl jsem, že Venca Pilař našel dloubáčkem Vencu Kadlece, ten si to prsama zpracoval. Gólman na něj vyběhl, já na Vencu zařval, ať mi to nechá a propálil jsem, co tam stálo. Abych byl upřímný, zavřel jsem oči," řekl Černák.

Vítězný gól pak už nepadl ani ve více než čtyřminutovém nastavení. Liberec i v druhém podještědském derby v sezoně bodoval, severočeští rivalové se rozešli smírně po třech zápasech v nejvyšší soutěži.

"Inkasovaná branka nás nakopla, byli jsme fotbalovější a ve větším tlaku. Jsem rád, že Černák dal branku a byl ve stěžejních situacích. Je to budoucnost pro Jablonec a není to jen on, máme v týmu víc mladých hráčů. Bodu zvenku ze hřiště těžkého soupeře si ceníme," uvedl Rada, který v minulosti vedl Liberec.

Hlasy po utkání:

Luboš Kozel (trenér Liberce): "Myslím, že je to asi zasloužená remíza. Může nás mrzet, že jsme neudrželi vedení. V první půli bylo hřiště ještě ucházející, což nám vyhovovalo a herně jsme byli možná trochu lepší. Ale ani jeden z týmů se nedostával do vyložených šancí. Měli jsme dobrý vstup do druhé půle, aktivní a z toho jsme vytěžili vedoucí gól z penalty. Potom to bylo o tom, jestli dokážeme potrestat otevřenější hru soupeře a přidat druhý gól. Dvě tři situace na to byly, ale nepodařilo se nám to. Soupeř byl v závěru kvalitnější, lepší a dokázal vyrovnat."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Počasí zlobilo i tady v Liberci, ale proti našemu trávníku se na tom dal hrát fotbal, ač to nebylo optimální. V prvním poločase to bylo vyrovnané bez větších šancí, neudrželi jsme vepředu moc balon. Do druhého poločasu jsme vstoupili dobře, sedm minut jsme hráli slušně. Přišla standardka a penalta a prohrávali jsme. Inkasovaná branka nás ale nakopla, byli jsme fotbalovější a ve větším tlaku. Silný tam měl šanci, byla tam i zblokovaná střela, v závěru měl šanci ještě Venca Kadlec. Jsem rád, že Černák dal branku a byl ve stěžejních situacích. Je to budoucnost pro Jablonec a není to jen on, máme v týmu víc mladých hráčů. Bodu zvenku ze hřiště těžkého soupeře si ceníme."

Slovan Liberec - FK Jablonec 1:1 (0:0)

Branky: 54. Rabušic z pen. - 77. Černák. Rozhodčí: Berka - Vlček, Vodrážka - Franěk (video). ŽK: Rabušic, Koscelník, Purzitidis - Malínský. Diváci: 3489 (omezený počet).

Liberec: Knobloch - Koscelník, Plechatý, Purzitidis, Mikula - Tiéhi, Gebre Selassie - Tupta (73. Alijagič), Frýdek (65. Stoch), Matoušek (90.+4 Mészáros) - Rabušic (73. Fukala). Trenér: Kozel.

Jablonec: Hanuš - Surzyn, Martinec, Kubista, Zelený - Hübschman - Malínský (63. Černák), Považanec (63. Kadlec), Houska (85. Štěpánek), Pilař (90.+4 Nykrín) - Silný (85. Ikaunieks). Trenér: Rada.