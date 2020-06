Fotbalisté Liberce v nastavení zachránili remízu 2:2 s Boleslaví

Liberec - Fotbalisté Liberce remizovali v 28. ligovém kole s Mladou Boleslaví 2:2. Hosty poslal už ve druhé minutě do vedení Jiří Klíma, jeho jmenovec Jakub ale v 36. minutě dostal červenou a za pět minut srovnal domácí Jan Kuchta. Mladoboleslavští i v oslabení znovu vedli, když Lukáš Budínský v 62. minutě proměnil penaltu. V 75. minutě byl vyloučen i liberecký Taras Kačaraba, přesto Severočeši v páté minutě nastavení vydřeli bod po vlastním gólu Alexeje Tatajeva.

Liberec po třech kolech poprvé ztratil body a nevyužil šanci upevnit si třetí místo. Mladá Boleslav podruhé za sebou remizovala a v neúplné tabulce zůstala devátá.

Liberec šel do zápasu jako velký favorit, ale od začátku se mu nedařilo. Karafiátovu obrovskou chybu při rozehrávce vystihl Jiří Klíma a už na startu druhé minuty sám před vybíhajícím Nguyenem nezaváhal.

Severočeši se z inkasované branky chvíli vzpamatovávali a pak postupně přebrali iniciativu. V 36. minutě získali domácí výhodu přesilovky poté, co Jakub Klíma zatáhl unikajícího Kuchtu.

K vyrovnání stačilo Libereckým pět minut. Brankář Šeda si příliš dlouho zpracovával aut od Zeleného a nakonec při odkopu trefil napadajícího Kuchtu, od něhož se míč odrazil do sítě. Útočník Slovanu skóroval poprvé po koronavirové přestávce.

Severočeši hráli stejně jako v minulém domácím utkání se Slováckem více než poločas proti deseti a opět se jim herně v přesilovce nedařilo. Na startu druhého dějství ještě zahrozil Zeman, jehož hlavičku odvrátila hostující obrana těsně před brankovou čárou, ale už znovu udeřili oslabení Mladoboleslavští.

Karafiát zblokoval ve vápně střelu rukou a sudí Klíma po zhlédnutí videozáznamu nařídil penaltu. Budínský v 62. minutě z penalty nezaváhal a outsider opět vedl.

Nervózní domácí se nemohli v přesilovce dostat do šancí a v 75. minutě jim snahu o vyrovnání zkomplikoval Kačaraba. Po faulu na unikajícího protihráče dostal druhou žlutou kartu a do deseti museli i Severočeši.

Liberečtí v závěru soupeře zatlačili, ale navzdory převaze se k velkým šancím nedostávali. Přesto dokázali srovnat. V páté minutě nastavení si po dlouhé nákopu od brankáře Nguyena v hlavičkovém souboji srazil míč obloukem do sítě Tatajev a ve druhém utkání po sobě si dal vlastní gól. Mladoboleslavští si i tak připsali proti Liberci první bod po šesti vzájemných zápasech.

Hlasy po utkání:

Pavel Hoftych (trenér Liberce): "Velmi těžké utkání. Boleslav sice neboduje pravidelně, ale má velmi kvalitní mužstvo, je to tradiční rival. Začali jsme hrubou chybou Karafiáta, ze které jsme dostali branku. Do konce poločasu jsme se dostali do přečíslení v počtu hráčů, protože byl vyloučen Klíma. Poté Kuchta krásně vyblokoval brankáře a dal poměrně laciný gól. Obě dvě branky byly dárkem. Do druhého poločasu jsme nabádali hráče k trpělivosti. Bohužel přišla penalta, která nás dostala do určité křeče. Nejsme Plzeň, nemáme hru založenou na dominanci. Zavřená obrana nám ne úplně svědčí. V závěru v době, kdy už to bylo o vteřinách, jsme dali šťastnou branku a vyrovnali jsme. Výsledek 2:2 odpovídá tomu, co jsme dnes viděli. Poprvé v sezoně jsme se ocitli na třetím místě. Nebylo to pro hráče úplně jednoduché, je tam určitý tlak, s kterým se doteď neseznamovali. Dnes jsme to úplně nebyli my, nakonec bereme bod, který je a může být zlatý."

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "Pomalu se zvedáme po debaklu v Plzni. Co jsme si tam navařili, to jde za námi. Dva vlastní góly - jeden nás připravil o tři body se Zlínem, dnešní o tři body v Liberci. Jsem aspoň rád, že mužstvo zvedlo hlavu, se Zlínem i dnes podalo dobrý výkon. K vítězství nám chyběl kompaktní výkon, prvních 30 minut bylo velmi dobrých až na stranové hráče, kteří naopak podali velmi slabý výkon. De facto se podíleli na tom, že jsme v té chvíli nevedli už 2:0 a naopak že jsme šli do vyloučení. V deseti musím hráče za druhou půli pochválit za aktivitu. Vyjma kolem 50. minuty jsme se nenechali zatlačit a zavřít se ve vápně. Roh, penalta, šli jsme do vedení, v deseti jsme si vypracovali dvě standardky. Přišlo vyloučení soupeře, už to vypadalo, že zápas jde za námi. Bohužel jsme nezvládli závěr a vlastní gól si dal Tatajev, který byl naším nejlepším hráčem. Nevyčítám mu to, je to pro něj nešťastný moment. Druhý vlastní gól v druhém utkání po sobě, ale v obou byl náš nejlepší hráč v defenzivě. Je to škoda, ale před zápasem bychom bod brali."

Slovan Liberec - FK Mladá Boleslav 2:2 (1:1)

Branky: 41. Kuchta, 90.+5 vlastní Tatajev - 2. Jiří Klíma, 62. Budínský z pen. Rozhodčí: T. Klíma - Moláček, Hrabovský - Cieslar (video). ŽK: Alibekov, Karafiát, Beran, Kačaraba - Křapka. ČK: 75. Kačaraba - 36. Jakub Klíma. Bez diváků.

Liberec: Nguyen - Koscelník (83. Rondič), Kačaraba, Karafiát, Mikula - Alibekov (50. Beran), Mara - Malinský, Baluta, Zeman (60. Pešek) - Kuchta (60. Mashike Sukisa). Trenér: Hoftych.

M. Boleslav: Šeda - Křapka, Tatajev, Jakub Klíma, Zelený - Janošek (90. Krobot), Túlio - Douděra (42. Mazuch), Budínský, Ladra (46. Fulnek) - Jiří Klíma (79. Pudil). Trenér: Weber.