Liberec - Pondělní dohrávka sedmého Liberce se čtrnáctou Opavou uzavře program 18. kola první fotbalové ligy. Severočeši by rádi udrželi domácí neporazitelnost v soubojích se Slezany a odčinili minulou porážku 0:1 v Teplicích. Nováček z Opavy zkusí bodovat po dvou ligových prohrách za sebou a zbavit se pozice aktuálně nejhoršího venkovního týmu soutěže.

Liberec minule poprvé po čtyřech kolech nebodoval a v posledním domácím zápase podzimu se chce vrátit na vítěznou vlnu. Severočeši s Opavou neprohráli ani jedno z osmi domácích utkání nejvyšší soutěže a pokud by se jim povedlo vyhrát, přiblížili by se na rozdíl tří bodů šestému Zlínu.

Slovanu se do sestavy vrátí klíčový záložník Petr Ševčík, který minule nehrál kvůli karetnímu trestu. "Je to pro nás velice důležitý zápas, poslední na našem stadionu v tomto roce. Chceme za každou cenu napravit minulý nepovedený výkon a porážku z Teplic a jediným cílem je vítězná rozlučka s fanoušky," řekl asistent libereckého trenéra Miroslav Holeňák.

Opava v průběhu 18. kola klesla na čtrnácté místo a má jen dvoubodový náskok před poslední Duklou, takže potřebuje zabrat. Slezané sice prohráli tři soutěžní zápasy po sobě, ale v posledních dvou duelech s favority neměli daleko k překvapení. Se Spartou vypadli v poháru až po penaltovém rozstřelu a Slavii v lize podlehli 2:3, poté co vedli 2:1, ale v závěru doplatili na vyloučení Tomáše Smoly.

Nováčkovi bude v Liberci kvůli kartám chybět i zkušený Pavel Zavadil. "Je to ztráta, ale budeme se s tím muset vyrovnat jako každý jiný tým. Dvojzápas se Slavií a Spartou nám ukázal, že jsme schopni herně s těmito mužstvy držet krok. Ani v jednom zápase jsme nepropadli, ale doplatili jsme na nedisciplinovanost. Věřím, že jsme schopni odehrát kvalitní utkání i s Libercem, ale také že se poučíme ze zápasu se Slavií a dokážeme udržet emoce na uzdě," řekl opavský trenér Ivan Kopecký.

Zatímco doma Slezané získali 13 bodů, venku jen čtyři. "Opava na to, že je nováčkem ligy, podává poslední dobou velmi dobré výkony. Je silná hlavně na domácím stadionu, kde dokázala pořádně potrápit jak Spartu tak i Slavii. To by pro nás mělo být určité varování, na druhou stranu ale Opava není až tak nebezpečná venku. Budou jim navíc chybět opory Zavadil se Smolou, ale na tohle rozhodně nesmíme spoléhat," dodal Holeňák.

Zápas v Liberci začne v pondělí v 18:00.

Slovan Liberec (7.) - SFC Opava (12.)

Výkop: pondělí 10. prosince, 18:00 (O2 TV Fotbal).

Rozhodčí: Houdek - Mokrusch, Ratajová.

Bilance: 17 8-6-3 24:16.

Poslední zápas: 1:1.

Předpokládané sestavy:

Liberec: Nguyen - Koscelník, Kačaraba, Karafiát, Hybš - Potočný, Breite, Oscar, Ševčík, Pešek - Aarons.

Opava: Šrom - Hrabina, Simerský, Svozil, Žídek - Kayamba, Jursa, Schaffartzik, Zapalač - Kuzmanovič, Juřena.

Absence: Knejzlík (zranění) - Zavadil (4 ŽK), Smola (trest za ČK), Puškáč (zranění).

Disciplinární ohrožení: Potočný (7 ŽK), Karafiát, Koscelník, Mashike Sukisa - Kuzmanovič, Puškáč, Jursa, Svozil (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Potočný - Kuzmanovič, Smola (všichni 4).

Zajímavosti:

- Liberec s Opavou v lize od září 1999 8x za sebou neprohrál

- Opava v samostatné lize v Liberci v 8 zápasech nevyhrála (2 remízy, 6 porážek)

- Liberec minule prohrál v Teplicích a nebodoval poprvé po 4 kolech

- v posledních 7 ligových zápasech Liberce padlo jen 7 branek

- Liberec prohrál jediné z posledních 9 domácích ligových utkání

- Liberec se s 6 nerozhodnými výsledky dělí s Bohemians o pozici remízového "krále" ligy

- Opava 2 kola za sebou prohrála

- Opava je venku se 4 získanými body druhým nejhorším týmem

- Breite (Liberec) může odehrát 100. ligový zápas

1. Slavia 18 15 1 2 46:16 46 2. Plzeň 18 13 3 2 27:14 42 3. Jablonec 18 10 3 5 38:16 33 4. Ostrava 18 10 3 5 25:15 33 5. Sparta 17 9 4 4 29:14 31 6. Zlín 18 9 3 6 24:20 30 7. Liberec 17 6 6 5 16:15 24 8. Mladá Boleslav 18 6 4 8 35:34 22 9. Teplice 17 5 4 8 18:24 19 10. Příbram 18 5 4 9 23:42 19 11. Bohemians 1905 18 4 6 8 18:27 18 12. Slovácko 18 6 0 12 20:31 18 13. Olomouc 18 5 3 10 17:32 18 14. Opava 17 5 2 10 22:28 17 15. Karviná 18 4 3 11 23:35 15 16. Dukla 18 4 3 11 15:33 15