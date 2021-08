Fotbalisté Liberce prohráli i v Budějovicích a zůstávají v lize poslední

České Budějovice - Fotbalisté Českých Budějovic v 5. kole první ligy porazili Liberec 1:0. Jediný gól utkání vstřelil v 18. minutě Martin Sladký. Slovan v nejvyšší soutěži podesáté za sebou nezvítězil, z pěti kol této sezony získal jediný bod a zůstal v tabulce poslední. Jihočeši po druhé výhře v ročníku poskočili na osmé místo.

Liberec přitom začal aktivněji a v úvodních minutách hrozil především z pravé strany. Nejprve po centru zprava hlavičkoval neúspěšně Rabušic, následně Koscelník poslal ostrý míč do pokutového území, ale českobudějovický brankář Vorel včas zasáhl.

Jihočeši hned z první nebezpečnější příležitosti skórovali. Pokus Basseye v 18. minutě ještě liberecký brankář Knobloch vyrazil, ale domácí pokračovali v akci. Po Hellebrandově centru z levé strany Sladký přetlačil Mészárose a hlavou skóroval. Pravý obránce si připsal první branku v dresu Dynama.

Vedoucí gól obrátil obraz hry. Dynamo výrazně ožilo a bylo nebezpečnější. Potvrdil to Mihálik, jehož střela ve 21. minutě skončila na břevně. Brankovou konstrukci do přestávky trefil také Brandner, který mířil do tyče. Liberec měl jednu velkou příležitost ke srovnání, po centru Gebre Selassieho hlavičkoval z dobré pozice Rabušic, ale těsně minul.

Ve druhé půli se hra vyrovnala. Slovanu pomohla střídání, v ofenzivě se prosazovali hlavně nově příchozí Gembický, Frýdek, Tupta a Nečas. V 72. minutě mohl na druhé straně zvýšit střídající Tolno, který mířil do břevna.

Častěji však byli po změně stran v koncovce hosté. Gembický, Frýdek ani Nečas se ovšem nedokázali prosadit a střelu Gebre Selassieho zlikvidoval brankář Vorel.

V 88. minutě mohl na opačné straně výhru domácího týmu pojistit Hora, ale jeho velkou šanci chytil Knobloch. V nastaveném čase zachránil tři body pro Dynamo Vorel, který vyrazil gólovou šanci Nečase. Jihočeši porazili v lize Liberec po 15 zápasech a poprvé od listopadu 2008.

Výsledek:

Dynamo České Budějovice - Slovan Liberec 1:0 (1:0)

Branka: 18. Sladký. Rozhodčí: Batík - Nádvorník, Lakomý - Franěk (video). ŽK: Hora, Škoda, Novák, Horejš (trenér) - Faško. Diváci: 2679.

Sestavy:

Č. Budějovice: Vorel - Sladký, Králik, Talověrov, Novák - Hellebrand (78. Vais), Čavoš - Brandner (60. Tolno), Hora, Mihálik (78. Mršič) - Bassey (85. Škoda). Trenér: Horejš.

Liberec: Knobloch - Gebre Selassie, Chaluš, Mikula, Fukala - Koscelník, Purzitidis (56. Tupta, 80. Lehoczki), Faško, Mészáros (46. Gembický) - Rabušic (74. Nečas), Rondič (46. Frýdek). Trenér: Hoftych.