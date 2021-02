Fotbalisté Liberce přivítají v dnešní předehrávce Pardubice

Liberec - Dnešní předehrávka mezi fotbalisty Liberce a Pardubic otevře program 21. kola první ligy. Slovan bude chtít Východočechům oplatit podzimní porážku 0:3, v případě vítězství se nejméně do víkendu dostane na čtvrté místo neúplné tabulky před Jablonec. Pokud vyhraje pardubický nováček soutěže, poskočí před Liberec na pátou příčku.

"Pardubice překvapují celou ligu. Je to velmi dobře organizovaný tým, složený z hladových fotbalistů a velmi dobře vedený trenéry. Momentálně si na nich vylámal zuby Baník, který s nimi minule prohrál. Na to, že je to nováček, jim síly stále nedochází a čeří vodu. Velmi dobrá práce celého týmu," řekl liberecký trenér Pavel Hoftych, jehož tým bodoval v posledních čtyřech kolech a doma v lize neprohrál šestkrát za sebou.

"Máme Pardubicím za podzim co vracet, v Ďolíčku jsme tenkrát prohráli 0:3 v kombinované sestavě. Nachystáme se tak, abychom na ně byli dobře připraveni," dodal třiapadesátiletý bývalý kouč.

Pardubice vyhrály tři z posledních čtyř kol. Venku ale v této ligové sezoně získaly jen 10 z celkových 31 bodů. "Liberec má velkou kvalitu, pokouší se dostat na pohárové příčky. My se nenecháme zmást výsledkem z podzimního utkání, které jsme vyhráli, bude to úplně jiný zápas," prohlásil pardubický trenér Jaroslav Novotný, který vede mužstvo spolu s Jiřím Krejčím.

"Předpokládáme, že domácí se budou tlačit dopředu se snahou rozhodnout o bodovém zisku, i když jim spíše vyhovuje hra do otevřené obrany," dodal dvaašedesátiletý kouč.

Utkání má v pátek výkop v 18:00. Kvůli trvajícím opatřením proti koronaviru se bude hrát bez diváků.

Statistické údaje před zápasy 21. kola první ligy: Slovan Liberec (v tabulce 5.) - FK Pardubice (7.) Výkop: pátek 26. února, 18:00. Rozhodčí: Pechanec - Blažej, Caletka - Adam (video). Bilance: 1 0-0-1 0:3. Poslední zápas: 0:3. Předpokládané sestavy: Liberec: Knobloch - Fukala, Jugas, Chaluš, Mikula - Pešek, Karafiát, Mara, Sadílek, Mosquera - Rondič. Pardubice: Boháč - Prosek, Šejvl, Toml, Surzyn - Jeřábek - Cadu, Tischler, Hlavatý, Kostka - Černý. Absence: Koscelník (disc. trest), Matoušek, Tijani (oba zranění), Nguyen (nejistý start) - Čihák (zranění). Disciplinární ohrožení: Mosquera (7 ŽK), Mara, Pešek, Rabušic - Černý, Čihák, Hlavatý, Solil, Surzyn (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Rabušic (7) - Huf (6). Zajímavosti: - jediný vzájemný zápas v lize vyhrály Pardubice 3:0 - Liberec prohrál jediný z posledních 10 ligových zápasů a 4 kola po sobě bodoval - Liberec doma v lize 6x za sebou neprohrál a získal tam 19 z celkových 33 bodů v sezoně - Pardubice zvítězily ve 3 z posledních 4 kol - Pardubice venku v lize prohrály 2 z posledních 3 zápasů a v této sezoně tam získaly jen 10 z celkových 31 bodů Tabulka: 1. Slavia 20 16 4 0 58:12 52 2. Sparta 20 14 2 4 43:24 44 3. Slovácko 20 12 4 4 39:18 40 4. Jablonec 20 11 3 6 35:25 36 5. Liberec 20 9 6 5 28:18 33 6. Plzeň 20 9 4 7 37:26 31 7. Pardubice 20 9 4 7 20:24 31 8. Olomouc 20 7 9 4 29:23 30 9. Ostrava 20 8 5 7 25:20 29 10. České Budějovice 20 7 8 5 24:24 29 11. Karviná 20 6 7 7 24:31 25 12. Bohemians 1905 20 6 5 9 22:26 23 13. Zlín 20 6 4 10 20:29 22 14. Teplice 20 5 3 12 19:41 18 15. Brno 20 3 5 12 16:34 14 16. Mladá Boleslav 20 2 7 11 22:36 13 17. Příbram 20 2 6 12 16:40 12 18. Opava 20 2 6 12 13:39 12