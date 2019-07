Fotbalisté Liberce přivedli ze Slavie Chaluše a Kuchtu

Liberec - Obránce Matěj Chaluš posílí fotbalisty Liberce. Stoper reprezentační jednadvacítky se dnes začne se Slovanem připravovat. Severočeši momentálně dolaďují podmínky jeho přestupu z pražské Slavie. Ze stejného klubu přišel na roční hostování bez opce útočník Jan Kuchta. Liberec o tom informoval na svém twitteru.

Chaluš v lize debutoval za Příbram v 17 letech. V roce 2017 přestoupil do Slavie, která jej poslala na hostování do Mladé Boleslavi. Za ní nastupoval do letošního února, než znovu odešel do Příbrami. Po skončení hostování v dresu Středočechů se zapojil do přípravy Slavie.

Kuchta strávil jarní část uplynulé sezony v Teplicích, za které si připsal tři ligové branky. Na severu Čech měl hostovat ze Slavie ještě rok, ale teplický klub jej předčasně vrátil do Edenu.

Předtím Kuchta působil ve Slovácku a ligu hrával i za Bohemians 1905. Za Slavii si připsal jediný start. Na kontě má 44 zápasů v nejvyšší soutěži a sedm branek. Všechny vstřelil v uplynulé sezoně.