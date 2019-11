Fotbalisté Liberce přestříleli v lize Příbram 3:2

Liberec - Fotbalisté Liberce zvítězili v 15. kole první ligy nad Příbramí 3:2. Domácí v úvodním dějství vedli 2:0 po gólech Petara Musy a Tomáše Malinského, tři minuty před pauzou snížil Marek Kodr, ale stejný hráč si dal ve 66. minutě vlastní branku. V závěru už jen snížil Soufiane Dramé. Slovan po druhé ligové výhře za sebou poskočil na osmé místo tabulky, Příbram naopak prohrála i sedmý venkovní zápas v této sezoně nejvyšší soutěže a je třináctá.

Liberec začal aktivněji a v polovině úvodního dějství otevřel skóre. Na Potočného centr z levé strany si naběhl Musa a z voleje míč usměrnil do sítě. Chorvatský útočník se gólově prosadil ve třetím soutěžním zápase po sobě, v minulém kole dvěma brankami zařídil výhru 3:1 v Mladé Boleslavi.

Slovan pokračoval v náporu. Balutu ještě vychytal gólman Kočí, ale ve 32. minutě už domácí podruhé slavili. Po Balutově kolmici udělal Malinský kličku brankáři a ve skluzu dotlačil míč do sítě.

Příbram na konci první půle přidala a tři minuty před pauzou snížila. Na Zemanův rohový kop si naskočil Kodr a hlavou překonal Nguyena. Příbramský obránce se dočkal druhé ligové trefy.

V druhé půli mohl zvýšit Potočný, ale jeho tečovanou střelu srazila obrana hostů na roh. Domácí se dočkali pojistky až v 66. minutě, kdy si po Breiteho centru dal Kodr pod tlakem nabíhajícího Musy vlastní gól.

Snížit mohl Zeman, ale po kličce Nguyenovi trefil jen boční síť. Na druhé straně vychytal Kočí střídajícího Peška a poté zneškodnil i Potočného hlavičku. V 90. minutě ranou z dálky k tyči snížil Dramé, ale na vyrovnaní už hostům nezbyl čas.

Hlasy po utkání:

Pavel Hoftych (trenér Liberce): "Chtěli jsme navázat na vítězství v Mladé Boleslavi a na dobrý zápas v poháru s Teplicemi. Myslím, že se to podařilo. Slušně jsme kombinovali a měli fáze v utkání, které byly velmi dobré. První poločas jsme se dostali do vedení 2:0, potom jsme trošku polevili v koncentraci a závěr poločasu jsme začali hrát komplikovaně. Doplatili jsme na to lehkou inkasovanou branku po rohu. Druhý poločas jsme zase hráli dobře, dali jsme na 3:1 a měli jsme další šance. Neproměnili jsme je a v závěru jsme po zbytečné ztrátě inkasovali branku. Zápas byl takovou ukázkou, jak si zkomplikovat víceméně rozhodnuté utkání. Naštěstí jsme to dotáhli do vítězného konce, za celý zápas jsme si to jednoznačně zasloužili. Jsme rádi, že jsme 800. zápas Liberce v české lize nezkazili."

Roman Nádvorník (trenér Příbrami): "Jsem zklamaný z toho, že když jsme se nějakým způsobem dostali do hry, vytvořili jsme si nějakou gólovou šanci, tak jsme ji neproměnili a Liberec nás trestal. Samozřejmě byl lepší na míči. Dostali jsme smolný gól, kdy se nám zranil stoper. Museli jsme ho za lajnou zašívat, a než jsme se ve stoperské dvojici přeskupili, stačil nás Liberec potrestat. Byl to nešťastný gól. Myslím, že zápas se zlomil v okamžiku, kdy Zeman nedal do prázdné brány. V ten moment jsme se mohli dostat do hry a mohli jsme se zápasem ještě něco udělat. Když jsme dali v 90. minutě na 3:2, to už se těžko honí. Myslím, že v druhé půli jsme hráli aktivněji, dobře směrem dopředu. Je škoda, že jsme to nedotáhli aspoň do remízy."

Slovan Liberec - 1. FK Příbram 3:2 (2:1)

Branky: 24. Musa, 31. Malinský, 66. vlastní Kodr - 42. Kodr, 90. Dramé. Rozhodčí: Cieslar - Paták, Caletka. ŽK: Oscar - Škoda, Stuparevič. Diváci: 2914.

Liberec: Nguyen - Mikula, Kačaraba, Karafiát, Hybš - Oscar, Mara - Malinský (65. Pešek), Baluta (61. Breite), Potočný - Musa (87. Kuchta). Trenér: Hoftych.

Příbram: Kočí - Nový, Kodr, Šimek, Cmiljanovič - Alvir (31. Škoda), Soldát (65. Stuparevič), Dramé, Rezek, Zeman (78. Kříž) - Polidar. Trenér: Nádvorník.