Fotbalisté Liberce přestříleli v dohrávce České Budějovice 4:2

Liberec - Fotbalisté Liberce v duelu 11. kola první ligy porazili po přestřelce České Budějovice 4:2. Domácí poslal rychle do vedení Alexandru Baluta, ale nováček soutěže mezi 14. a 16. minutou otočil stav po gólech Davida Ledeckého s Patrikem Brandnerem. Roman Potočný však ještě do pauzy srovnal a v druhé půli dokonali obrat Petar Musy a Kamso Mara z penalty. Dynamo nevyhrálo v lize v Liberci od roku 1996 už 15 zápasů po sobě a kleslo na poslední místo tabulky. Slovan je osmý.

V Liberci se v úvodu strhla nečekaná přestřelka. Všechno začal v sedmé minutě domácí Baluta, který dorazil do odkryté branky míč poté, co Staněk vytáhl Musovu střelu na tyč. Vzápětí domácí nepotrestali chybu v rozehrávce Dynama a Jihočeši překvapivě obrátili stav.

Ve 14. minutě po centru Kladrubského Severočeši neuhlídali střídajícího Ledeckého, který o čtyři minuty dříve nahradil zraněného Rabušice, a hostující náhradník zaznamenal svůj premiérový ligový gól.

Další útočná akce přinesla Jihočechům vedení. Po chybě domácích ve středu pole, kde jim kvůli kartám scházeli hned tři potrestaní hráči, se dostal do úniku Brandner a zkušeně překonal Nguyena.

Liberec však prohrával jen sedm minut. Centr z pravé strany prošel celým hostujícím vápnem a balon hlavou uklidil do sítě Potočný, kterého nedokázal pokrýt Kladrubský.

Severočeši postupně získávali převahu a do druhé půle vstoupili tlakem. Hned po pauze Musovu dělovku z pravé strany zlikvidoval Staněk, v 51. minutě už hostujícího gólmana překonal Potočný, ale na brankové čáře dokázal míč odkopnout Sivok.

V 53. minutě už Liberec vedl. Po rohovém kopu zůstal nepokrytý na malém vápně Musa a zblízka dokonal druhý obrat v utkání. Chorvatský útočník navázal na gól z minulého kola v Opavě.

Hosté byli v druhém poločase už méně nebezpeční. Liberec většinu času kontroloval hru a v 70. minutě přidal pojistku. Z penalty, kterou zavinil faulující Kladrubský, zvýšil Mara.

Slovan si už přes několik hrubek v obraně nenechal vítězství zkomplikovat, navíc ještě pár šancí zahodil a jednou mu zkazil radost ofsajd. Liberec ve středu tabulky o skóre přeskočil Spartu, která klesla na devátou pozici.

Hlasy po utkání:

Pavel Hoftych (trenér Liberce): "Jsme spokojeni s výhrou i čtyřmi góly, ale dlouho to byl zbytečně nervózní zápas, který byl však určitě zajímavý pro diváky. Několik absencí se nám podařilo dobře nahradit, i když po dvou rychlých gólech to asi bylo pro novou stoperskou dvojici hodně složité. Dařilo se nám napadat rozehrávku po celý zápas, nechtěli jsme pustit soupeře k jeho kombinační hře, která mu svědčí. Předvedli jsme ale také několik zbytečných chyb. Důležitá byla branka na 2:2, rádi jsme za výhru 4:2, ale měli jsme i další šance."

David Horejš (trenér Českých Budějovic): "Měli jsme to zde solidně rozehráno, ale po tolika hrubých chybách v utkání nemůžeme myslet na body. Po takových nesmyslech těžko chtít více. Liberec nás dokázal trestat, druhý poločas jsme nezvládli, domácí berou body zaslouženě. Jaký je stav Rabušice? První odhady nejsou dobré, jde o problémy s kolenem. Pokud bude jeho zranění na delší dobu, bude to pro nás velká ztráta. Dnes jsme body ztratili, musíme se rychle dát dohromady na další duel s Bohemians."

Slovan Liberec - Dynamo České Budějovice 4:2 (2:2)

Branky: 7. Baluta, 23. Potočný, 53. Musa, 70. Mara z pen. - 14. Ledecký, 16. Brandner. Rozhodčí: Rejžek - Paták, Poživil - Houdek (video). ŽK: Hybš, Baluta, Musa, Karafiát, Fukala - Helešic, Kulhánek, Kladrubský. Diváci: 2936.

Liberec: Nguyen - Fukala, Chaluš, Mikula, Hybš - Karafiát, Mara - Malinský, Baluta (85. Beran), Potočný (77. Pešek) - Musa (75. Kuchta). Trenér: Hoftych.

Č. Budějovice: Staněk - Kladrubský, Havel, Sivok, Helešic - Kulhánek (75. Javorek), Havelka - Brandner (62. Delarge), Mustedanagič, Schranz - Rabušic (10. Ledecký). Trenér: Horejš.