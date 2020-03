Fotbalisté Liberce postoupili v poháru na penalty přes Slovácko

Uherské Hradiště - Fotbalisté Liberce zvítězili ve čtvrtfinále domácího poháru MOL Cupu na půdě Slovácka až na pokutové kopy 4:2. Po 90 minutách i prodloužení skončil zápas bez branek. Dvě penalty chytil hostující gólman Filip Nguyen, který nastoupil do utkání minutu před koncem prodloužení. Liberec navázal na osmifinálové vítězství nad Slováckem z minulého ročníku MOL Cupu a v poháru postoupil do semifinále po pěti letech od celkového prvenství v sezoně 2014/15.

Nasazení brankáře Nguyena na penalty vymyslel trenér libereckých gólmanů Marek Čech. "Říkal mi na lavičce, že to prý bude mít psychologický efekt. A vyšlo to," řekl na tiskové konferenci liberecký hlavní kouč Pavel Hoftych, který by si přál v semifinále doma Spartu. "My jsme vypadli po nejhorším možném scénáři. Za 120 minut jsme nedali gól a poslaly nás ze hry penalty," litoval trenér Slovácka Martin Svědík.

Celý první poločas měli více ze hry domácí, kteří těžili z dobrého pohybu. Nicméně jejich aktivita ke gólu nevedla, akce Petržely, Zahustela a Klimenta byly jen náznaky šancí, které dobře fungující obranu Liberce nemohly zaskočit.

Hosté se k ohrožení domácí branky dostali až po půlhodině hry, nicméně Trmal Peškovu střelu vyrazil na roh, stejně jako ještě tvrdší a přesnější ránu Malinského ve 41. minutě.

I ve druhé půli měli zpočátku navrch hráči Slovácka. Zahustel ale hlavičkoval těsně nad, Sadílek vysoko překopl bránu a Petrželova slibná akce skončila špatnou finální přihrávkou.

Na druhé straně pálil tvrdě do břevna Malinský. Závěr poměrně jednoznačně patřil Liberci, gól však za celých 90 minut nepadl. Střelci se neprosadili ani v prodloužení, kdy kvůli ofsajdu neplatila branka domácích.

V penaltovém rozstřelu se vyznamenal liberecký Nguyen, který v závěru prodloužení nahradil mezi tyčemi Knoblocha. Ligová jednička Slovanu chytila střely Havlíka i Dvořáka, zatímco na hostující straně selhal jen Chaluš, který mířil do břevna. Postup Liberce stvrdil gól Malinského.

"Gólman při penaltách nemá co ztratit, to se potvrdilo," řekl s úsměvem Nguyen. "Vybral jsem si směr, ale gólman mi to vystihl," prohlásil smutně Havlík.

Hlasy po utkání:

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Jsme zklamaní, naše vyřazení přišlo po nejhorším možném scénáři. Hrálo se 120 minut, gól jsme nedali a vypadli jsme při penaltách. V nich to bylo o hlavách hráčů. Liberec byl nebezpečný při brejcích, bylo tam hodně nepřesností na obou stranách. Museli jsme být koncentrovaní na každý jejich brejk a přečíslení, tohle jim šlo velmi dobře."

Pavel Hoftych (trenér Liberce): "Oba dva týmy od začátku výborně bránily, věděli jsme, že Slovácko je dobře organizované. Na nás byl ze začátku znát herní výpadek, deset dní jsme nehráli. Ale postupem času jsme byli lepší a byli jsme i blíž výhře, když Malinský trefil břevno. Střídání gólmanů vymyslel jejich trenér Marek Čech jako psychologický tah a vyšlo nám to. Teď bych si přál doma Spartu."

1. FC Slovácko - Slovan Liberec 0:0, na penalty 2:4

Penalty proměnili: Daníček, Juroška - Mara, Pešek, Karafiát, Malinský. Neproměnili: Havlík, Dvořák - Chaluš. Rozhodčí: Královec - Nádvorník, Mokrusch. ŽK: Kliment, Kadlec, Hofmann, Dvořák - Hybš, Malinský, Mikula. Diváci: 3043.

Sestavy:

Slovácko: Trmal - Juroška, Kadlec, Hofmann, Reinberk - Havlík, Daníček - Zahustel (89. Jurečka), Sadílek (84. Dvořák), Petržela (107. Kohút) - Kliment (66. Zajíc). Trenér: Svědík.

Liberec: Knobloch (118. Nguyen) - Mikula (100. Fukala), Chaluš, Karafiát, Hybš - Alibekov (102. Kačaraba), Mara - Malinský, Hromada (67. Beran), Pešek - Kuchta. Trenér: Hoftych.