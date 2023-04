Fotbalisté Liberce porazili Zlín 2:1 a po sedmi ligových zápasech zvítězili

Liberec - Fotbalisté Liberce zvítězili v 26. kole první ligy nad Zlínem 2:1 po brankách v poslední dvacetiminutovce. V 71. minutě otevřel skóre z pokutového kopu Imad Rondič a v 86. minutě po jeho přihrávce přidal pojistku střídající Victor Olatunji. "Ševci" dokázali už jen snížit zásluhou gólu Martina Cedidly z třetí minuty nastavení.

Severočeši oplatili soupeři říjnovou prohru 1:2 a ve vzájemných ligových duelech uspěli po třech porážkách se Zlínem po sobě. Liberečtí zvítězili po sedmi kolech a více než dvou měsících a upevnili si pozici v první desítce tabulky. "Ševci" nenavázali na minulou vysokou výhru 5:1 nad Českými Budějovicemi, podruhé z posledních tří kol utrpěli porážku a na 15. místě mají stejně bodů jako poslední Pardubice, které v neděli přivítají Spartu.

Liberečtí začali aktivněji a v úvodu chvílemi nepůjčovali soupeři míč, k velkým šancím ale jejich převaha nevedla. V 16. minutě se dostal ze strany do nadějné pozice Ghali, tečovanou střelou ale minul vzdálenější tyč.

Zlínští se zhruba po 20 minutách oklepali a sami zahrozili, Vukadinovič na zadní tyči v těžké pozici přestřelil. Na opačné straně po půlhodině brankář Rakovan vyrazil Červův pokus. Hosté před přestávkou chvílemi získávali převahu a po centru v nadějné pozici hlavičkoval vedle Libor Kozák.

Na druhé straně zamířil Purzitidis jen do boční sítě. V závěru první půle domácí Ghali po brejku obešel na levé straně před vápnem i gólmana Rakovana, místo přihrávky na lépe postavené spoluhráče se ale pokusil trefit odkrytou branku a poměrně vysoko přestřelil.

Po změně stran poslal liberecký trenér Kozel k Rondičovi na trávník druhého vysokého útočníka Olatunjiho. Po hodině hry se dostali do hry uzdravený domácí Fukala a hostující Fantiš, který se ale po souboji s protihráčem zranil a už po čtyřech minutách musel odstoupit.

V 68. minutě upadl ve vápně po dvou kličkách a souboji se Simerským domácí Červ. Sudí Klíma nejprve rozpažil, ale po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace ze záznamu nařídil penaltu, kterou proměnil Rondič. Bosenský útočník skóroval potřetí v ligové sezoně.

V 77. minutě vyrazil nejistý Rakovan Tuptův přímý kop do středu branky jen na břevno a dobíhající Rondič doklepl míč do sítě, po přezkoumání situace ze záznamu ale videorozhodčí odhalil těsný ofsajd. Domácí přidali pojistku až v 86. minutě, kdy Rondič na hranici ofsajdu vysunul střídajícího Olatunjiho a nigerijský útočník střelou po zemi mezi gólmanovy nohy zaznamenal svou třetí branku v české lize.

Zlín ještě závěr trochu zdramatizoval. Na Hrubého centr z rohu si na zadní tyči přes Červa naskočil obránce Cedidla a hlavičkou si připsal třetí gól v ligové kariéře. Na srovnání už ale hosté nedosáhli, naopak na druhé straně po brejku přestřelil na dlouhou nohu Rondič. Zatímco Liberec doma v lize vyhrál po pěti zápasech, Zlín od srpna 2021 venku v nejvyšší soutěži čeká na vítězství už 27 utkání.

Hlasy po utkání:

Luboš Kozel (trenér Liberce): "Věděli jsme, že se pro nás jedná o velice důležité utkání. Myslím, že to bylo na nás hlavně v první půli vidět. Byli jsme zbytečně nervózní, hrozně jsme kazili. Spíš jsme se prali sami se sebou. Byl jsem docela spokojený s tím, jak jsme se vyrovnali s předností Zlína - rychlým protiútokem. Dopředu jsme se ale museli zlepšit, pomohl nám střídající Olatunji o půli. Náš výkon byl v druhém poločase lepší. Bylo to spíše ubojované vítězství, ale za gólem jsme šli. Myslím, že díky druhé půli je vítězství i zasloužené. Je to trochu úleva. Se Slavií jsme tu odehráli dobré utkání, bod z Ostravy měl taky svoji cenu. Ale říkal jsem klukům, že pokud to dnes nepotvrdíme vítězstvím, nebude to mít žádnou hodnotu."

Pavel Vrba (trenér Zlína): "V prvním poločase hrála obě mužstva spíš opatrně a do šancí se moc nedostávala. My jsme měli tři čtyři situace, po kterých jsme mohli jít do přečíslení, ale nedohráli jsme to. U těchto zápasů rozhoduje první gól a ten jsme kolem 70. minuty dostali my. Najednou se hřiště natáhlo a otevřelo, bylo tam více prostoru. Dostat takovéhle góly je obdivuhodné. Hlavně situace před druhým gólem. Stopeři utekli pryč a vytvořili prostor na to, aby šel soupeř sám na gólmana. To bylo úplně neuvěřitelné. Obrovské chyby zapříčinily, že jedeme z Liberce bez bodu. Je to nahoru dolů. Máme podařený zápas, vysoko vyhrajeme, a když to máme tady potvrdit, tak to nepotvrdíme. Samozřejmě zklamání. Ale pořád věřím, že se zachráníme."

Slovan Liberec - Trinity Zlín 2:1 (0:0)

Branky: 71. Rondič z pen., 86. Olatunji - 90.+3 Cedidla. Rozhodčí: Klíma - Kubr, Arnošt - Szikszay (video). ŽK: Frýdek - Hlinka, L. Kozák, Hrubý. Diváci: 1692.

Liberec: Vliegen - Prebsl (60. Fukala), Purzitidis, Plechatý - Ndefe, Doumbia (89. Frýdek), Červ, Tupta (83. Rabušic) - Ghali (89. Lehoczki), Valenta (46. Olatunji) - Rondič. Trenér: Kozel.

Zlín: Rakovan - Cedidla, Simerský, Procházka (75. Balaj), Čanturišvili - Didiba, Hlinka - Vukadinovič (60. Fantiš, 64. Janetzký), Hrubý, Dramé - L. Kozák. Trenér: Vrba.