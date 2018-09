Liberec - Fotbalisté Liberce zvítězili v utkání 10. ligového kola nad Olomoucí 3:0. Zápas rozhodli premiérovými góly v české nejvyšší soutěži ukrajinský obránce Taras Kačaraba a slovenský záložník Martin Koscelník, třetí trefu přidal v závěru nastavení Matěj Hybš. Slovan vyhrál poprvé po třech kolech a posunul se na osmé místo tabulky. Naopak Sigma nenavázala na minulé vítězství nad Duklou, v lize prohrála posedmé z posledních osmi utkání a zůstala předposlední.

Liberec potvrdil, že se mu v zápasech se Sigmou daří, a bodoval v sedmém z posledních osmi vzájemných ligových soubojů. Slovan vstoupil do utkání lépe a skoro celý první poločas byl aktivnější.

Jako první se sice mohli dostat do šance hosté, jenže Plšek v úniku zvolil kličku a o míč přišel. V 16. minutě měli blízko k vedení domácí. Ševčík povedenou kolmicí vysunul Aaronse a proti jeho křížné střele zasáhl brankář Buchta.

V 25. minutě už Severočeši vedli. Po rohovém kopu se míč po několika odrazech dostal ke Kačarabovi a ten přízemní střelou ke vzdálenější tyči otevřel skóre. Gólu předcházelo několik soubojů, po kterých zůstali tři olomoučtí hráči na zemi, video ale nedovolený zákrok neodhalilo.

Ještě do pauzy mohl zvýšit Aarons, rybičkou však po Ševčíkově centru minul. Po změně stran pak v 58. minutě trefil Malinský jen hostujícího brankáře a stejný hráč pálil o osm minut později mimo. V 76. minutě už Liberec zvýšil. Střídající Koscelník si narazil se Ševčíkem a z hranice malého vápna nezaváhal.

Jakoukoli šanci na zvrat vzalo Sigmě vyloučení Falty, který v 82. minutě uviděl rovnou červenou kartu poté, co přišlápl Breiteho. Sudí Proske mu ji udělil po zhlédnutí videa. V šesté minutě nastavení se po další přihrávce skvěle hrajícího Ševčíka trefil ještě střídající Hybš, od kterého se míč šťastně odrazil do sítě po smolném zásahu vybíhajícího brankáře Buchty.

Hlasy po utkání:

Zsolt Hornyák (trenér Liberce): "Děkuji mužstvu za předvedený výkon a výsledek, který jsme velmi potřebovali. Hlavně důraz a přístup byly maximální. Nakonec i výsledkově jsme z toho dnes vyšli úspěšně. Soupeř velmi dobrý, kombinační, čekali jsme těžký zápas. Moji hráči splnili maximálně taktické pokyny. Je mi líto akorát to, že Malinský a Mashike nevyužili stoprocentní gólové šance. Ale i tak jsem dostatečně spokojený s třemi vstřelenými góly. Konečně zápas vyšel tak, jak jsme si to představovali. Čekali jsme těžký boj, protože Olomouc se nenachází tam, kde by podle kvality měla být. Skutečně to byl dobrý ligový zápas. Někdy střídání vyjde, někdy ne. Dnes to vyšlo."

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Řekl bych, že jsme měli lepší vstup do utkání a prvních 15 minut jsme hráli tak, jak jsme si představovali. Ale pramenila z toho jen jedna nebezpečná situace. Soupeř pak sázel na protiútoky a my jsme jim k tomu zhruba od 20. minuty pomohli velkou mírou nepřesnosti. Pak přišla standardka a první gólová situace, z mého pohledu diskutabilní. Nezvládli jsme uhlídat odražený balon a Kačarabu. Jestli to bylo s faulem, nebo ne? Rozhodlo se tak, jak se rozhodlo. Michal (Vepřek) má podlitinu pod okem, neudělal si to sám. Ve druhé půli jsme chtěli zvýšit agresivitu, vstup nám celkem vyšel, ale postupem času Liberec ukázal svou kvalitu. Vytvořil si několik nebezpečných situací a nakonec to korunoval brankou. Byla to jednoduchá situace a dostali jsme z toho zbytečný gól. Neuhlídali jsme jediného hráče ve střelecké pozici ve vápně, hloupá chyba. Závěr snad ani nebudu komentovat, protože takové vyloučení už jsem dlouho neviděl. Dnes hrálo video důležitou roli a dvakrát v náš neprospěch."

Slovan Liberec - Sigma Olomouc 3:0 (1:0)

Branky: 25. Kačaraba, 76. Koscelník, 90.+6 Hybš. Rozhodčí: Proske - Kotík, Mokrusch - Příhoda (video). ŽK: Mashike Sukisa - Jemelka. ČK: 82. Falta (Olomouc). Diváci: 3890.

Liberec: Nguyen - Mikula, Kačaraba, Karafiát, Kerbr - Aarons (67. Koscelník), Breite, Oscar, Ševčík, Malinský (88. Hybš) - Mashike Sukisa (84. Oršula). Trenér: Hornyák.

Olomouc: Buchta - Sladký, Štěrba, Jemelka, Vepřek - Kalvach - Zahradníček (59. Yunis), Houska, Texl (74. Nešpor), Falta - Plšek. Trenér: Jílek.