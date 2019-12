Fotbalisté Liberce díky gólům po přestávce porazili Karvinou 3:0

Liberec - Fotbalisté Liberce se rozloučili s podzimní částí sezony vítězstvím 3:0 nad Karvinou, o kterém rozhodli třemi góly po přestávce. Domácí poslal v duelu 20. ligového kola do vedení ve 48. minutě Roman Potočný, pojistku přidal v 70. minutě střídající Kamso Mara a skóre uzavřel v 86. minutě Radim Breite. Severočeši vyhráli po předchozích dvou porážkách a pojistili se pozici ve středu tabulky. Karviná naopak už deset kol nezvítězila a přezimuje předposlední.

Oba trenéři udělali změnu na brankářském postu. Zraněnou domácí jedničku Nguyena nahradil Knobloch, v hostující brance zase dostal před Pastornickým přednost Hrdlička. Karvinský kouč Jarábek zkusil překvapit i rozestavením a do hry poslal formaci 3-5-2.

Severočeši byli od začátku aktivnější, ale k vyloženým šancím se dlouho nedostávali. Ve 12. minutě mířil po zemi mimo Potočný a mezi tyče se nevešla ani Breiteho rána. Hosté za celý první poločas ani jednou pořádně nevystřelili.

Aktivnější domácí se dočkali vedení krátce po pauze. Po Malinského centru ve 48. minutě ještě brankář Hrdlička stačil vyrazit Musovo akrobatické zakončení, ale dobíhající Potočný zblízka uklidil míč do sítě. Liberecký ofenzivní záložník devátým gólem v ligové sezoně potvrdil pozici nejlepšího týmového střelce.

Slezané po inkasované brance s příchodem útočníka Petráně změnili rozestavení a přidali. Po hodině hry poprvé zahrozili v ofenzivě, Ba Louaovu hlavičku však vyboxoval Knobloch.

Na druhé straně v 66. minutě Musa nepřekonal Hrdličku a Severočeši zvýšili až o chvíli později. Po Potočného centru z přímého kopu se hosté pokusili vystavit domácí do ofsajdu, ale asistent rozhodčího nechal hru pokračovat. Sami před gólmanem se ocitli hned čtyři liberečtí hráči a po Chalušově přihrávce poslal míč do prázdné branky Mara.

Po další chybě v karvinské defenzivě přidal Slovan v 86. minutě ještě třetí gól. Breite se protlačil až před Hrdličku a zavěsil do horního rohu. Karviná venku v lize popáté za sebou prohrála bez vstřelené branky a nezvítězila ani ve čtvrtém utkání pod koučem Jarábkem.

Hlasy po utkání:

Pavel Hoftych (trenér Liberce): "Věděli jsme, že nás čeká velmi houževnatý protivník. Osobně znám trenéra Juru Jarábka, s kterým jsem spolupracoval. Momentálně mají 13 bodů, ale je to spíš problém jejich ofenzivy, v defenzivě jsou velmi silní. Bylo to o tom, jestli je dokážeme otevřít. V první půli jsme tlačili, ale bez nějakého efektu. I druhý poločas byl o tom, jestli dokážeme vstřelit branku. Nakonec jsme dali celkem rychlou. Potom soupeř přeskupil řady, pustil se víc do ofenzivy a dělal nám ve středu hřiště problémy. Naštěstí jsme přidali další dva góly a utkání jsme si nezkomplikovali. Velmi důležité utkání na závěr podzimu, pro nás velmi dobře, že jsme dokázali zvítězit a nakonec výrazně. Po špatném začátku sezony je dobře, že jsme se dostali do těchto vod tabulky a získali jsme trochu klidu na jaro."

Juraj Jarábek (trenér Karviné): "První poločas jsme byli dobře připraveni a moc jsme Liberci nedovolili, jen nějaké náznaky. Co se týče naší hry dopředu, jsem velmi zklamaný. Máme velkou marodku a hra dopředu postrádala kvalitu. Výsledek 0:0 nám do druhého poločasu dával naději, mysleli jsme si, že Liberec bude nervózní. Ale bohužel jsme inkasovali po špatném postavení ve vápně. Druhý gól, to je taková silvestrovská show a nemělo by se to na takové úrovni stávat. Každý udělá chybu, i já, ale tohle byl jasný ofsajd. My jsme trénovali signál a rozhodčí to nezvládl. Prohrávali jsme 0:2 a to nás položilo. Kdyby to bylo stále 1:0, pořád byla nějaká šance. Za stavu 0:1 jsme začali hrát, ale tohle nás zařízlo. Třetí gól, to jste viděli sami, náš stoper byl už asi na Vánocích v Bělehradě. Nerad kritizuji hráče, mužstvo jsem zdědil, ale s některými se budeme muset rozloučit. S takovýmhle přístupem nemohou pokračovat v Karviné, v každém klubu je třeba hrát srdcem."

Slovan Liberec - MFK Karviná 3:0 (0:0)

Branky: 48. Potočný, 70. Mara, 86. Breite. Rozhodčí: Královec - Kotalík, Pečenka. ŽK: Oscar, Chaluš - Jarábek (trenér), Krivák, Vukadinovič, Janečka, Rundič, Želizko. Diváci: 1760.

Sestavy:

Liberec: Knobloch - Mikula, Kačaraba, Chaluš, Hybš - Oscar, Breite - Malinský (68. Pešek), Baluta (62. Mara), Potočný - Musa (88. Gembický). Trenér: Hoftych.

Karviná: Hrdlička - Krivák (54. Petráň), Janečka, Rundič - Ndefe, Lingr (83. Želizko), Bukata, Hanousek, Čonka - Ba Loua (74. Putyera), Vukadinovič. Trenér: Jarábek.