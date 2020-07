Fotbalisté Liberce a Sparty se utkají o vítězství v poháru

Liberec - Fotbalisté Liberce a pražské Sparty se dnes od 20:15 utkají o triumf v domácím poháru MOL Cupu. Letenští postoupili do finále už pojedenácté v samostatné historii, naposledy v něm však hráli v roce 2014 a od té doby čekají na vítěznou trofej. Liberec si finále zahraje popáté, poprvé od posledního triumfu před pěti lety.

Vítězi připadne místo ve 3. předkole Evropské ligy. Pokud aktuální ročník Evropské ligy vyhraje tým, který si zároveň z domácí soutěže zajistí účast v základní skupině, půjde místo něj vítěz českého poháru přímo do skupiny. Zatímco třetí celek aktuální ligové tabulky Sparta už má jistotu, že si zahraje nejhůř druhé předkolo Evropské ligy, čtvrtý Liberec zatím poháry ještě definitivně nevybojoval.

Finále MOL Cupu se nově nehraje na neutrální půdě, ale na stadionu týmu, který byl ke dni semifinále hůře postavený v lize. Zápas o celkové prvenství se měl původně uskutečnit 20. května, kvůli pandemii nového koronaviru ale byl stejně jako semifinále posunut.

Na stadiony kvůli opatřením proti šíření nemoci covid-19 může maximálně 5000 osob včetně všech aktérů utkání, zaplněna smí být ale pouze čtvrtina kapacity. V Liberci na každý z obou fanouškovských táborů vyšlo jen necelých tisíc vstupenek. Kluby připravily pro příznivce možnost sledovat utkání na velkoplošné obrazovce - Liberec ve spolupráci s městem před radnicí a Sparta ve fanzóně na svém stadionu s kapacitou 1000 míst.

Pražané věří, že ve středu ukončí dlouhé čekání na vítěznou trofej, které trvá šest let. Letenští v roce 2014 ovládli ligu i pohár a poté i Superpohár.

"Pro hodně z nás to bude první finále poháru. Pro mladé hráče to bude úplně pecka. Myslím, že bude dobrá atmosféra, i když v Liberci se hraje špatně. Ale dáme do toho všechno a pohár dovezeme na Letnou," řekl sparťanský ofenzivní záložník Adam Hložek.

Letenští se po koronavirové pauze zvedli. Jejich osmizápasovou vítěznou sérii v soutěžních zápasech zastavila až nedělní porážka 1:2 v ligové nadstavbě v Plzni, kde nechal trenér Václav Kotal odpočívat některé opory. "Chtěli jsme pošetřit některé hráče, kteří mají hodně odehráno. Musíme na to utkání zapomenout a soustředíme se na finále poháru," uvedl Kotal.

Zatímco Sparta i v případě porážky bude hrát vzhledem k postavení v lize 2. předkolo Evropské ligy, Liberec ještě jistotu účasti v pohárech nemá. Severočeši budou hodně spoléhat na domácí prostředí, v němž s Pražany prohráli jediné z posledních devíti soutěžních utkání. V minulém vzájemném duelu 20. června na úvod ligové nadstavby vyhrála Sparta doma vysoko 4:1, předchozí dva zápasy v této sezoně ale ovládl Slovan.

"Nechci říct, že bychom na Spartě propadli, ale výsledkově to nedopadlo. Tentokrát to bude úplně jiné, finále je na jeden zápas, specifické. Všichni mají v hlavě to, že chceme, aby pohár zůstal v Liberci," řekl asistent libereckého trenéra Pavel Medynský.

Zatímco Sparta vyhrála pohár v samostatné historii šestkrát, Slovan jen dvakrát. "Hrát finále je skvělá věc a nikdo neví, kolikrát se do něj podíváme. Vnímám to tak, že stojím zatím před největším zápasem kariéry," uvedl liberecký záložník Jakub Pešek.

Finále začne ve středu ve 20:15.

Statistické údaje před finále MOL Cupu: Slovan Liberec - Sparta Praha Výkop: středa 1. července, 20:15. Rozhodčí: Královec - Nádvorník, Mokrusch. Bilance v poháru: 4 1-1-2 2:4. Bilance v lize: 56 16-10-30 59:92. Poslední vzájemný zápas: 1:4 (20. června 2020 v lize). Předpokládané sestavy: Liberec: Nguyen - Koscelník, Kačaraba, Karafiát, Mikula - Mara, Hromada - Malinský, Baluta, Pešek - Kuchta. Sparta: Heča - Sáček, Štetina, Hancko, Frýdek - Krejčí - Karlsson, Dočkal, Kanga, Hložek - Kozák. Absence: Hybš, Chaluš (obra zranění), Alibekov, Baluta, Kuchta (všichni nejistý start) - Lischka, Graiciar, Kaya, Plavšič (všichni zranění). Nejlepší střelci v poháru: Alibekov, Chaluš, Koscelník (všichni 2) - Kozák (4). Zajímavosti: - Liberec si zahraje finále poháru v samostatné historii popáté a poprvé od roku 2015, triumfoval 2x v letech 2000 a 2015 - Sparta hrála v samostatné historii finále 10x a naposledy v roce 2014, zvítězila 6x - Sparta v roce 2008 vyhrála ve finále poháru nad Libercem na penalty - Liberec v této sezoně poháru vyřadil Mariánské Lázně, Prostějov, Teplice, Slovácko a Olomouc - Sparta v tomto ročníku poháru přešla přes Jihlavu, České Budějovice, Ostravu a Plzeň - Sparta 20. června na úvod ligové nadstavby porazila Liberec 4:1, předchozí 2 vzájemné duely v této sezoně ale prohrála - Sparta vyhrála jediný z posledních 9 soutěžních zápasů v Liberci - Liberec o víkendu v lize porazil Ostravu a zvítězil po 5 kolech - Liberec doma 7x za sebou neprohrál - Sparta o víkendu podlehla v Plzni a prohrála po 8 soutěžních vítězstvích za sebou - Sparta prohrála jediný z posledních 5 venkovních zápasů - Sparta usiluje o první vítěznou trofej od roku 2014 - vítěz si zajistí účast ve 3. předkole Evropské ligy; pokud aktuální ročník Evropské ligy vyhraje tým, který si zároveň z domácí soutěže zajistí účast v základní skupině, půjde vítěz českého poháru přímo do skupiny - finále se nově nehraje na neutrální půdě, ale na stadionu týmu, který byl ke dni semifinále hůře postavený v lize - Karabec (Sparta) slaví den po utkání 17. narozeniny