Fotbalisté Liberce a Slovácka zakončí program 10. ligového kola

Liberec - Souboj sousedů ze středu tabulky mezi fotbalisty Liberce a Slovácka v pondělí uzavře program 10. kola první ligy. Severočeši budou chtít potvrdit úspěšnou domácí bilanci s nadcházejícím soupeřem a navázat na čtvrteční výhru v předposledním kole skupiny Evropské ligy v Gentu. Slovácko se poprvé od konce září představí v nejvyšší soutěži venku. Oba týmy mají na kontě o zápas méně a k dobru odložený duel v Ostravě, kterou nedávno postihl koronavirus.

Liberec nastoupí proti Slovácku mezi dvěma zápasy Evropské ligy. Slovan ve čtvrtek zvítězil 2:1 v Gentu, ani to mu ale nestačilo k udržení naděje na postup do jarní vyřazovací fáze. Nadcházející čtvrtek se rozloučí se základní skupinou domácím duelem s Crvenou zvezdou Bělehrad.

"Pondělní termín byl s námi konzultován. I když si zkrátíme čas před zápasem s Crvenou zvezdou, přece jen je to pondělí trochu lepší. Hrát po pátečním příletu (z Gentu) hned v neděli zápas by bylo hodně složité," řekl v nahrávce pro média liberecký trenér Pavel Hoftych.

"Slovácko momentálně hraje velmi dobrý fotbal, trenér Martin Svědík tam odvádí dlouhodobě výbornou práci. Je to fyzicky silný tým, technicky dobrý a určitě patří do špičky ligy," podotkl Hoftych, jehož tým kvůli odložení zápasu v Ostravě nastoupí v nejvyšší soutěži po více než dvou týdnech.

Liberec bodoval ve 12 z posledních 13 vzájemných ligových duelů a doma se Slováckem ještě neprohrál. Tým z Uherského Hradiště na stadionu Slovanu v posledních pěti duelech nejvyšší soutěže inkasoval šest branek z penalt a dostal pět červených karet.

"Víme o tom, jak se nám v Liberci dlouhodobě nedaří. Kopou se tam proti nám penalty, máme vyloučené hráče. Nesmíme tomu ale podlehnout, jdeme do zápasu s čistou hlavou," uvedl asistent trenéra Slovácka Jan Palinek.

Tým z Uherského Hradiště nastoupí venku v lize po více než dvou měsících, čtyřikrát za sebou hrál doma. "Liberec v týdnu vyhrál v Gentu a tím potvrdil, že je to velmi kvalitní tým. Na nějakou jeho únavu nespoléháme, Slovan má široký kádr a koronavirovými peripetiemi si už prošel. Rádi bychom domácí překvapili naší přímočarostí," řekl Palinek.

V zápase může poprvé od žákovských let dojít na souboj bratrů Sadílkových. Za Liberec hraje Michal a za Slovácko o tři roky starší Lukáš. "Bavili jsme se o tom o víkendu, kdy měl Liberec volno. Brácha byl na skok doma a už jsme o tom prohodili pár slov. Doufám, že utkání zvládneme a že si budu moct bráchu na Vánoce dobírat," uvedl Lukáš Sadílek.

Utkání začne v pondělí v 18:00. Kvůli trvajícím omezením proti koronaviru se liga nadále hraje bez diváků.

Hlasy před pondělní dohrávkou 10. kola první fotbalové ligy:

Pavel Hoftych (trenér Liberce): "Pondělní termín byl s námi konzultován. Řekli jsme, že jo, že je to asi lepší pro mančaft, který hraje evropské poháry. I když si zkrátíme čas před čtvrtečním zápasem s Crvenou zvezdou, přece jen je to pondělí trochu lepší. Hrát po pátečním příletu (z Gentu) hned v neděli zápas by bylo hodně složité. Slovácko momentálně hraje velmi dobrý fotbal, Martin Svědík tam odvádí dlouhodobě výbornou práci. Je to fyzicky silný tým, technicky dobrý a určitě patří do špičky ligy."

Jan Palinek (asistent trenéra Slovácka): "Víme o tom, jak se nám v Liberci dlouhodobě nedaří. Kopou se tam proti nám penalty, máme vyloučené hráče. Nesmíme tomu ale podlehnout, jdeme do zápasu s čistou hlavou. Liberec v týdnu vyhrál v Evropské lize v Gentu a tím potvrdil, že je to velmi kvalitní tým. Na nějakou jeho únavu nespoléháme, Slovan má široký kádr a koronavirovými peripetiemi si už prošel. Náš plán vychází z odpovědnosti každého jedince, tým, který dobře brání, může i dobře útočit. Rádi bychom domácí překvapili naší přímočarostí."