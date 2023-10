Fotbalisté Leverkusenu splnili třígólovou normu, odnesl to Kolín nad Rýnem

Berlín - Bayer Leverkusen porazil v 7. kole německé fotbalové ligy Kolín nad Rýnem 3:0 a upevnil si vedení v tabulce. Ve čtyřech předchozích domácích zápasech v této sezoně dal lídr soutěže minimálně tři góly a poslední tým tabulky mu tuto bilanci nepokazil. Adam Hložek hrál jen posledních deset minut. Brankář Matěj Kovář byl na lavičce, šanci dostává jen v Evropské lize.

Když španělský trenér Xabi Alonso přesně před rokem tým přebíral, byl v tabulce předposlední, teď vládne bundeslize. Na kontě má šest vítězství a remízu na Bayernu. Skóre porýnského derby otevřel Hofmann a po něm se trefil Nizozemec Frimpong, který v týdnu prodloužil smlouvu do roku 2028. Hlavním tahounem je ale nigerijský útočník Boniface, který od červencového příchodu z belgického klubu Royale Union Saint-Gilloise dal už devátý gól v devátém zápase, v němž nastoupil.

Bayern s Leverkusenem udržel krok co do výše skóre. Po remíze v Lipsku se vrátil na vítěznou dráhu a porazil Freiburg 3:0. Vedení se ujal kuriózním gólem, poté co centr Francouze Comana přeletěl brankáře a zapadl u vzdálenější tyče do sítě. Sané pak z perfektní Kaneovy přihrávky vytěžil druhou branku a po efektním průniku mezi dvěma obránci dal i třetí, ale tu mu sebral videorozhodčí kvůli předchozímu ofsajdu. Po přestávce se znovu zapsal mezi střelce Coman, který přitom od začátku sezony čekal na gól marně.