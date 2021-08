Fotbalisté Legie Varšava vezou ze hřiště Dinama Záhřeb remízu 1:1

Záhřeb - Pokud by fotbalisté pražské Slavie vypadli ve 3. předkole Ligy mistrů s Ferencvárosem Budapešť, mohlo by je v boji o skupinovou fázi Evropské ligy čekat spíše Dinamo Záhřeb než Legia Varšava. Chorvatský celek dnes neudržel doma těsné vedení a do odvety si veze pouze remízu 1:1. V případě, že v Polsku příští týden neuspěje a český mistr neotočí úvodní nezdar s Ferencvárosem (0:2), narazí na sebe oba celky ve 4. předkole o EL.

Chorvatského šampiona dostal do vedení v 60. minutě Bruno Petkovič. Za hosty ale odpověděl osm minut před koncem střídající Ernest Muci. U vyrovnání byl i český útočník Tomáš Pekhart, který nastoupil na poslední čtvrthodinu zápasu. Dinamo v předkolech o Ligu mistrů inkasovalo první gól po třech předchozích utkáních.

Záhřebské Dinamo nastoupilo do utkání v sestavě Livakovič - Ristovski, Theophile-Catherine, Lauritsen, Franjič - Jakič - Ivanušec, Mišič (85. Bulat), Majer (64. Kastrati), Oršič (85. Menalo) - Petkovič. Legia Varšava hrála ve složení Boruc - Jedrzejczyk, Wieteska, Nawrocki - Juranovič, Slisz, Martins, Luquinhas, Mladenovič - Emreli (75. Pekhart), Guimaraes Lopes (75. Muci).

Domácí prostředí nevyužili ani hráči Spartaku Moskva, kteří prohráli s Benfikou Lisabon 0:2. Obě branky inkasovali ve druhém poločase, nejprve se trefil v 51. minutě portugalský reprezentant Rafa Silva a čtvrt hodiny před koncem zvýšil Gilberto. Za ruský celek nastoupil na posledních 13 minut český záložník Alex Král.

Výsledky úvodních utkání 3. předkola fotbalové Ligy mistrů

Mistrovská část:

Dinamo Záhřeb - Legia Varšava 1:1 (0:0)

Branky: 60. Petkovič - 82. Muci.

Nemistrovská část:

Spartak Moskva - Benfica Lisabon 0:2 (0:0)

Branky: 51. Silva, 74. Gilberto.