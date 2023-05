Fotbalisté Karviné udolali Třinec a po roce se vracejí do první ligy

Karviná - Fotbalisté Karviné se po roční odmlce vracejí do nejvyšší soutěže. V závěrečném 30. kole druhé ligy doma udolali jistého sestupujícího Třinec 1:0 a ovládli tabulku o čtyři body před Vyškovem.

Svěřenci trenéra Tomáše Hejduška po podzimní části sezony z pátého místa tabulky ztráceli šest bodů na vedoucí Příbram. Během povedeného jara pouze jednou prohráli a z posledních pěti kol čtyřikrát zvítězili.

Vyškov hrál v Chrudimi bez branek a v baráži se utká se Zlínem. Třetí Příbram, která remizovala na hřišti Táborska 2:2, ve dvojzápase o nejvyšší soutěž nastoupí proti Pardubicím. Druhým sestupujícím do třetí ligy se stal B-tým Slavie, jenž prohrál v Prostějově 1:3.

Karvinští měli od začátku velkou převahu. Třineckého outsidera v prvním poločase několikrát podržel brankář Hasalík, jednou mu pomohlo břevno. Domácí i po změně stran před 3129 diváky dlouho zahazovali šance, ale v 87. minutě o karvinském triumfu rozhodl střídající Bartl.

Slávistickému "béčku" v Prostějově nepomohlo k bodovému zisku ani několik hráčů z A-mužstva. Záložník Hronek v 70. minutě pouze snížil na průběžných 2:1. Pražané, kteří opouštějí druhou ligu po jediné sezoně, doplatili i na domácí vítězství konkurentů v boji o záchranu. Jihlava deklasovala Vlašim 5:0 a Opava zdolala Varnsdorf 2:1 po obratu v závěru.

Vyškov i Příbram shodně ztratily body po třízápasové vítězné sérii. Středočeši dokázali v Táboře dvakrát dotáhnout nepříznivý stav díky brankám Vokřínka a Petráka. Vyškov by dnes první místo a přímý postup vybojoval pouze v případě, že by porazil Chrudim a Karviná by podlehla Třinci.

Výsledky 30. kola druhé fotbalové ligy

Chrudim - Vyškov 0:0, Jihlava - Vlašim 5:0 (2:0), Karviná - Třinec 1:0 (0:0), Líšeň - Dukla Praha 1:3 (0:0), Opava - Varnsdorf 2:1 (0:1), Prostějov - Slavia Praha B 3:1 (1:0), Sparta Praha B - Olomouc B 0:2 (0:0), Táborsko - Příbram 2:2 (1:0).

Konečná tabulka:

1. Karviná 30 17 5 8 58:37 56 2. Vyškov 30 14 10 6 45:29 52 3. Příbram 30 14 9 7 48:32 51 4. Dukla Praha 30 14 5 11 51:45 47 5. Líšeň 30 13 7 10 38:27 46 6. Varnsdorf 30 12 7 11 54:46 43 7. Táborsko 30 11 9 10 39:43 42 8. Olomouc B 30 10 9 11 41:46 39 9. Sparta Praha B 30 11 6 13 32:39 39 10. Chrudim 30 8 15 7 32:32 39 11. Vlašim 30 11 5 14 54:49 38 12. Prostějov 30 9 9 12 39:57 36 13. Opava 30 8 10 12 26:29 34 14. Jihlava 30 9 7 14 37:51 34 15. Slavia Praha B 30 8 8 14 42:56 32 16. Třinec 30 6 9 15 30:48 27