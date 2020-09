Fotbalisté Karviné remizovali s Mladou Boleslaví bez branek

Karviná - Fotbalisté Karviné remizovali v 5. kole první ligy s Mladou Boleslaví bez branek. Slezané doma v nejvyšší soutěži nad středočeským týmem nezvítězili ani na pátý pokus a podruhé za sebou remizovali. Boleslav po minulé úvodní výhře v ligovém ročníku podruhé po sobě bodovala.

Domácí začali náporem a během prvních 10 minut podnikli několik zajímavých akcí. Bartošák nabil před vápnem Mikušovi, který ale pálil nad. V 15. minutě těsně nedosáhl na míč Papadopulos, Ostrákův pokus pak postrádal razanci.

Hosté se poprvé pořádně dostali k ohrožení karvinské branky až v 28. minutě. Z pravé strany centroval Fulnek a prodloužený balon se snažil zasáhnout Mazáň, brankář Neuman byl ale u míče včas.

Na druhé straně se po Ostrákově přímém kopu snažil o zakončení Papadopulos, v pádu ale trefil jen nohy hostujícího obránce. Středočeši se pak na delší čas dostali do hry, ale hlavička Maška šla vedle. Ve 44. minutě domácí Herc vystřelil jen do středu brány.

V druhé půli hosté přidali a v 64. minutě měli velkou šanci. Po centru Zahustela zkoušel zakončit střídající Drchal, ale domácí míč odvrátili a na další centr těsně nedosáhl Douděra. Jinak by mířil téměř do odkryté branky.

Na druhé straně byli v brejku Ostrák s Gubou, první jmenovaný ale jen trefil Tatajeva. Během minuty pak měli dvě velké šance hosté. Drchal nejprve pouštěl míč na Douděru, kterého v 76. minutě skvěle vychytal Neuman. Drchal pak mířil dělovkou těsně vedle.

Na druhé straně měl velkou šanci Papadopulos, který pálil z malého vápna těsně vedle tyče. Domácí v závěru stupňovali tlak, ale Herc ani Ostrák neuspěli. Stejně se vedlo hostujícímu Budínskému.

Hlasy po utkání:

Juraj Jarábek (trenér Karviné): "Vstup do zápasu jsme měli dobrý, 30 minut jsme kombinovali, měli tlak, ale nedotáhli jsme nic do gólu. Byly tam lehčí ztráty, měli jsme být důraznější a hlavně si pomoci standardkami. Nerealizovali jsme je tak, jak bychom si představovali. Boleslav pak ukázala, že fotbal hrát umí a byla nebezpečná. Skvěle se na nás připravila a bylo jasné, že to bude o jednom gólu."

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "Remízu bych před utkáním bral. Čekal nás dobře připravený a těžký soupeř, který hlavně v první půli prokazoval kvalitu a tvrdil muziku. My jsme se zlepšili až ve druhé půli, kdy jsme přidali nadstavbu a měli i šance. Hrálo se nahoru dolů, z obou stran to bylo zajímavé a nakonec jsme spokojeni s bodem. Domácím pochvala za první poločas, nám za to, jak jsme v reprezentační pauze zapracovali na nábězích za obranu. I když to ještě nebylo ideální."

MFK Karviná - FK Mladá Boleslav 0:0

Rozhodčí: Denev - Mojžíš, Bureš. ŽK: Mazáň, Budínský (oba Boleslav). Diváci: 1950 (limit 2000 diváků na stadionu).

Karviná: Neuman - Ndefe, Santos, Šindelář, Twardzik - Mikuš (89. Janečka), Herc, Qose (80. Jursa), Bartošák (68. Guba) - Ostrák (89. Dramé) - Papadopulos. Trenér: Jarábek.

Mladá Boleslav: Mikulec - Jakub Klíma, Tatajev, Křapka - Zahustel, Túlio, Budínský (90.+2 Gabriel), Mazáň - Fulnek (60. Douděra), Škoda (70. Ikaunieks), D. Mašek (60. Drchal). Trenér: Weber.